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Muzzi Özcan Emre Mor'u uyuşturucu bağımlısı yapmış!

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Muzzi Özcan Emre Moru uyuşturucu bağımlısı yapmış!

"Muzzi Özcan, Snus bağımlısı. Emre'ye de bu maddeyi verdi. Futbol hayatı karardı. O yüzden yollarını ayırdı. Bu maddeyi kullanan çok futbolcu var. Kullanınca beyinleri şişiyor, uyuşuyor, konuşmaya da üşeniyorlar."

F.BAHÇE ve Milan'ın transfer gündeminde olan Emre Mor, önceki gün menajeri Muzzi Özcan ile ani bir kararla yollarını ayırınca, şok gerçekler ortaya çıktı. 20 yaşındaki oyuncunun annesi Güzela Hanım’ın da bu ayrılıkta etkili olduğu iddiası üzerine, iki tarafı da tanıyan aile dostlarından biriyle iletişime geçtik. İsmi bizde saklı olan ve kamuoyunca tanınan bu kişinin anlattıkları, şok etkisi yaratacak şeylerdi. İşte o ismin yaptığı tüyler ürperten açıklamalar:

ÇALHANOĞLU İDMANA ÇIKAMAMIŞ

"Muzzi Özcan menajerliğini yaptığı pek çok sporcuyu 'snus' isimli bir madde kullanmaya teşvik ediyor. Emre Mor da bu maddeyi kullananlardan biriydi ve bağımlı hale gelmişti. Snus krizine girdiği zaman mutlaka kullanma ihtiyacı duyuyordu. İlk başlarda sporculara stresli durumlarla başa çıkmak için önerdiği bu madde, bağımlılık yaptığında onların hayatını karartıyor. Hatta bir keresinde Milli Takım kampında Hakan Çalhanoğlu'na da denetmişler, çocuk idmana çıkamamış. Bu tür olaylar burada hep konuşuluyor.

KULLANAN KENDİSİNİ KAYBEDİYOR!

Bu çocukların kurtulması için bu bilgileri açıklamak zorunda olduğumu hissettim. Gerekirse bu konuda size her türlü bilgi ve belgeyi de verebilirim. Ben defalarca kendisini uyardım. Hatta Afganistanlı ortağı var Bariz, o da bunu yapmaması konusunda defalarca uyardı ama vazgeçmedi. Kullananları salaklaştırıyor, uyuşturuyor. Beynini bitiriyor. Kafayı kaldıramıyorlar, konuşmaktan bile aciz hale geliyorlar. Bir soru sorsan cevap alamıyorsun. “

TAYLAND'DAN ALMANYA'YA GELİYOR

MUZZİ Özcan'ın yakın tanıdığı flaş iddialarına devam ederken sözlerini şöyle tamamladı: "Muzzi kendisi de bağımlı. Öyle ki tatil için gittiği Tland'dan bu maddeyi temin etmek için Almanya'ya geliyor. Emre dışında başka sporcularına da kullandırdığı şeklinde bilgiler var. O yüzden Emre'yi kaybetti. Emre Mor'un geçmişte de ailevi sorunları vardı."

30 DAKİKADA KAFA YAPIYOR

İSVİÇRE tarafından 'Sigara tiryakilerinin' bağımlılıktan kurtulması için üretilen ‘Snus’ tütün, tuz ve bazı karışımlardan oluşan nikotin torbacıklar şeklinde üretiliyor. Ağız ve üst dudak ile diş ve damak arasına yerleştirilerek kullanılan bu madde, dışarıdan bakıldığında fark edilemiyor. Özellikle sigara içmeyenlerde uyuşturucu etkisi yaratıyor. İsviçre dışındaki Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında satışı yasak olan madde alındıktan 20 dakika sonra etkisini gösteriyor ve yarım saat sonra uyuşmaya neden oluyor. Bir tür esrar etkisi yapıyor.

KANSERi YENDiM KALP HASTASI ETTİLER

"Kanser tedavisi gördüm, çok şükür kurtuldum. Ancak bunlar beni kalp hastası ettiler."

MUZZİ Özcan'la, Emre Mor'un yollarını ayırmasında çok önemli bir etkisi olan annesi Güzela Hanım da olup bitenler yüzünden çok dertli. Aile çevresine yaşadığı kötü olayları anlatan Güzela Hanım'ın 3 ay önce beyin tümörü nedeniyle, kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Bu sürecin de Emre Mor'un hayatının alt-üst olmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi.

YARDIMCI OLMALIYIM

Ancak annesi tedaviye cevap verip, iyi olduktan sonra Emre, Muzzi Özcan'la ilişkisi devam ettiği için kendini bu maddeden kurtaramadı. Bu yaşananlara isyan eden anne Güzela Hanım, "Kanser tedavisi gördüm, kurtuldum ama bu yaşananlar yüzünden kalp hastası oldum. Oğlumun içinde bulunduğu durumdan kurtulması için her türlü yardımı yaparım. Bunlara daha fazla müsaade etmem. Şimdi yeni bir sayfa açtık" dediği belirtildi.

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Akşam

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