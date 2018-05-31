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Müthiş takas teklifi

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Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.

Müthiş takas teklifi

Everton'ın, Oğuzhan Özyakup aşkı yeniden alevlendi. Cenk Tosun’dan sonra Ozzie’yi de renklerine bağlamak isteyen İngiliz ekibi, Siyah-Beyazlı kulübün kapısını cazip bir teklifle çaldı.

Beşiktaş’la sözleşme yenileyen ve 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Oğuzhan’ın bu bedelini takas artı para ile karşılamak isteyen Everton, bir miktar para artı Davy Klaassen’i teklif etti. Beşiktaş ise Talisca’nın durumunun netleşmesinin ardından bu konuyu değerlendirmeyi düşünüyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON

Ajax’ta gösterdiği süper performansın ardından Everton’a transfer olan Davy Klaassen, 10 numara pozisyonunda oynuyor ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in istediği formata uyuyor. Deneyimli çalıştırıcı bu konuda iki sezondur ciddi bir sıkıntı yaşadığını yönetime iletmişti. Hollanda ekibi Ajax’ta 180 maça çıkıp, 55 gol ve 38 asist yapan 25 yaşındaki Klaassen, Everton’da ise bekleneni veremedi. Hollandalı oyuncu, 16 maçta hiç gol atamazken, sadece 1 asist yaptı. Hollanda Milli Takımı’nda ise 16 karşılaşmada 4 golü var. Klaassen’in güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

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Akşam

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