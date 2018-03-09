Müthiş forvet Fenerbahçeye

Mosturoğlu ve Balaban, UEFA toplantısının ardından transfer çalışması için Belçika’ya geçti. İkilinin gündeminde Anderlecht’in golcüsü Teodorczyk’un olduğu öne sürüldü.

Sarı-Lacivertliler, 2016 yılının mayıs ayında UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması yapmıştı. Anlaşmaya göre UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi, Fenerbahçe’nin mali durumunu 2019-20 sezonu sonuna kadar yakın takip altına aldı ve transfer konularında bazı yaptırımlar getirdi. Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban, dün UEFA ile FFP toplantısı yapmak için sabah saatlerinde İsviçre’nin Nyon kentine gitti. İki yönetici, kulübün mali tablosu ve FFP anlaşması çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili yetkililere sunum yaptı. Dünkü toplantıda bir karar çıkmadı.

Yönetim rahat

Komite, Fenerbahçe ile ilgili açıklamasını önümüzdeki ay yapacak. Ancak Sarı- Lacivertli Yönetim, FFP anlaşmasının şartlarının yerine getirildiğini ve bu nedenle yeni bir yaptırım gelmeyeceği konusunda emin. 2016’da yapılan FFP anlaşmasına göre Fenerbahçe, bu sezon 10 milyon Euro’dan (47.4 milyon TL) fazla zarar olmayacağını taahhüt etmişti.

UEFA’daki görüşmenin ardından Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban, Türkiye’ye dönmek yerine soluğu Belçika’da aldı. İkilinin, transfer çalışmaları nedeniyle bu ülkeye geçtiği öğrenildi.

İddiaya göre Mosturoğlu ve Balaban, golcü oyuncu Lukasz Teodorczyk için Anderlecht ile ön görüşme gerçekleştirdi. Polonyalı forvet, sezon başında da Fenerbahçe’nin gündemine gelmiş, Giuliano transferinin kiralık yerine bonservisle yapılması nedeniyle Teodorczyk gündemden düşmüştü. Öncelik forvette Yönetim, şimdiden Anderlecht ve 26 yaşındaki forvetle el sıkışmak istiyor.

Haziranda yapılacak seçimi Aziz Yıldırım’ın kazanması halinde transfere resmiyet kazandırılacak. Fenerbahçe, sezon başında Soldado’ya imza attırmış, Janssen’i ise kiralamıştı. Soldado performansıyla beklentileri karşılayamazken, Janssen de sakatlığı nedeniyle 3 aydır forma giyemiyor. Bu nedenle transferde öncelik forvete verilmiş durumda.

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