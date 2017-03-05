Mustafa Reşit Akçaydan kinayeli gönderme!

Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarla maçın hakemine ve Mehmet Topal'a tepki gösterdi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 yenildikleri maçın ardından imalı açıklamalarda bulundu.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, uzatma bölümünde Mehmet Topal’ın attığı gol öncesi topa elle müdahalesine göndermede bulunarak, "Fenerbahçe çok iyi oynadı. Mehmet Topal çok güzel bir gol attı. Hakemi de tebrik ediyorum. Bu akşam hepsi çok iyiydiler." dedi.

Takım olarak futbolun gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Akçay, "Sonuçta başarılı olduğumuz söylenemez. Ama bu akşamdan itibaren endişelerimiz biraz daha arttı. Bir şeylere ayar verilmeye çalışılıyor olabilir. Bunlar benim işim değil. Biz sadece maç kazanmak için uğraşırız." diye konuştu.

Bir maç kaybetmenin kendilerini çok fazla sıkıntıya sokmayacağına dikkati çeken Akçay, "Ancak oyuncular ve teknik heyet olarak birtakım psikolojik sorunlar içine girme durumu olabilir. Ben sadece bir resim çiziyorum ve göstermeye çalışıyorum. Yoksa ben Sokrates değilim. Bir sosyolog veya psikolog değilim." ifadelerini kullandı.

Maç bittikten sonra oyuncusu Koray Altınay’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak da Mustafa Reşit Akçay, "Gücü elinde bulunduranların biraz daha nezaket sahibi olmaları gerekir. Gol yenilmiş ve nasıl yenildiği ortada. Orada markajı yapan oyuncu itiraz ediyor. Bu durumu göğüsleyebilmek önemli." diyerek sözlerini tamamladı.