Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 30 yaşındaki Jo, Japonya'nın Nagoya Grampus takımına transfer oldu.
Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

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Menez'in yeni adresi belli oldu

Menez'in yeni adresi belli oldu

Sezon başında büyük umutlarla Antalyaspor’a transfer edilen Jeremy Menez ile Antalyaspor’un yolları ayrıldı. Fransız futbolcu, Meksika ekibi Club America’ya transfer oldu.
Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Bongonda kendisine takım buldu.
Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan Mehmet Özdilek, Mustafa Pektemek'i kadrosuna dahil etmek istiyor.
Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.
12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.

Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan Mehmet Özdilek, Mustafa Pektemek'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

Mustafa Pektemekin yeni takımı belli gibi

Beşiktaş'ta beklenen çıkışı yakalayamayan Mustafa Pektemek'e Konyaspor talip oldu. Konyasporlu yöneticilerin, Beşiktaş'a Pektemek için teklifte bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği'nden kadroya dahil ettiği forvet oyuncusunu geçen sezon Başakşehir'e kiralık olarak göndermişti.

Bu sezon tekrar Beşiktaş'a dönen Pektemek, siyah beyazlı forma ile bu sezon 4 maça çıktı. 250 dakika sahada görev alan forvet oyuncusu sadece bir gol katkısında bulunabildi.

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

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Mustafa Pektemekin yeni takımı belli gibi

Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli gibi

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Orkan Çınarla ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

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Konyada saha karıştı! Kavga...

Konya'da saha karıştı! Kavga...

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Fenerbahçe Konyada 2 puan bıraktı

Fenerbahçe Konya'da 2 puan bıraktı

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Konyaspor Salzburga boyun eğdi

Konyaspor Salzburg'a boyun eğdi

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Avusturya temsilcisi Salzburg ile karşılaştı.
O kişiler serbest bırakıldı!

O kişiler serbest bırakıldı!

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