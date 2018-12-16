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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90+6. dakikada attığı golle beraberliği getiren Mustafa Pektemek, karşılaşmanın ardından konuştu.

Mustafa Pektemek: Pektemek, gol demek sözünü inşallah tekrar söyletirim

Puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Pektemek, "2-0 geriye düştük, 2-0'dan sonra maçı 2-2'ye getirmemiz, bizim için teselli. Kendi sahamızda puan kaybı yaşadığımız için üzgünüz. İlk yarıdaki son maçı kazanıp, 2. yarıda da iyi oynayıp ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz" dedi.

"Pektemek, gol demek" sözünü tekrar ne zaman tribünlere söyleteceği sorulan golcü isim, "İnşallah tekrar o sözü söyletirim. Sahaya çıktığımda tek amacım gol atmak değil. Mücadele ediyorum, emek veriyorum. Ara sıra nasip oluyor, inşallah daha çok gol atarım. Ne kadar gol atarsak, öz güvenimiz de o kadar yerine geliyor. Çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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