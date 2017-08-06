Mustafa Kemal Paşa pankartı stada alınmadı!

Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesinde yoğun güvenlik önlemleri taraftarın tepkisiyle karşılaşırken, Beşiktaşlı taraftarların hazırlattığı 'Mustafa Kemal Paşa' pankartının içeri alınmaması da sert karşılık gördü.

Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa Finali öncesindeki yoğun güvenlik önlemleri bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Her iki takım taraftarlarının yoğun güvenlik önlemleri altında stada alınması, uzun kuyruklar oluşmasına neden olurken pankartların da sıkı denetimden geçirildiği görüldü.

İçeri alınmayan pankartlardan biri de Beşiktaş taraftarları tarafından hazırlatılan, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" pankartıydı.

Pankarta izin alınmamış

İzmir Marşı'na işaret edilen pankartın emniyet güçleri tarafından stada alınmadığı ileri sürüldü.

Taraftarların tepkileri sonrası açıklama yapan emniyet görevlileri, pankart için 48 saat önceden izin alınması gerektiğini ileri sürerek pankartı almadı.