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Mustafa Denizli'nin yeni takımı belli oldu

Mustafa Denizli'nin yeni takımı belli oldu. Deneyimle teknik adam İran Ligi ekiplerinden Traktor Sazi ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Mustafa Denizlinin yeni takımı belli oldu

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Mustafa Denizli, yeniden İran'a döndü.

İran Ligi'nde 11'inci sırada olan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Tebriz'in Traktor Sazi takımıyla 11 maçlığına anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde İran'dan teklif aldığını açıklamıştı.

Traktor Sazi takımı, İran Ligi'nde 21 puanla 11'inci sırada yer alırken, düşme potasıyla arasında 4 puan bulunuyor.

Denizli, İran'da daha önce Persepolis takımında görev yapmıştı. Mustafa Denizli'nin sezon sonuna kadar 400 bin Dolar kazanacağı öğrenildi.

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