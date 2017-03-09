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Mustafa Denizliden Erkan Zengin açıklaması

'YANLIŞ ANLAMALAR VARSA BERTARAF EDECEĞİZ'

Erkan Zengin ile geçen hafta antrenman sırasında yaşadıkları tartışma ile ilgili soru üzerine Mustafa Denizli şöyle konuştu: "Buna sıkıntı demeyelim. Her takımın içinde zaman bunlar yaşanır. Biz de yaşandı ama bir takımın devam eden yolculuğunda her konu bizim için değerlidir. Bunlardan bir tanesi de antrenman disiplini dediğimiz konudur. Burada hem takım kaptanımızın hem diğer arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili daha hassas olmaları gerekirdi. Bu tamamen bizim çalışma programımızla ilgili bir uygulama oldu. Ben ve futbolcularım bu çalışma sürecinde birbirimizi daha sağlıklı tanıyacağız. Yanlış anlamalar varsa onları bertaraf edeceğiz. Erkan'la ilgili konu geride kaldı. Her futbolcuyla, her takımda yaşanabilecek bir hadisedir. Erkan takım arkadaşlarının yanına döndü. Bir kaç günlük ayrılık bu. Tamamen o konuyla ilgili bir uygulamamızdı. O geride kaldı."

'CEHENEM HAFTALARI BAŞLADI'

Ligin tamamlanmasına 11 maç kaldığı belirten Mustafa Denizli, Eskişehirspor'un hedefine ulaşacağını söyledi. Denizli, "Bu yola çıkarken bir hedefimiz, düşüncemiz vardı. Çalışmalarımız da bunların gerçekleşmesi içindi. Bunu gerçekleştireceğiz. Bundan ne Eskişehirspor taraftarının ne şehrimizin ne de herhangi bir birimin kuşku duymamasını istiyorum. Bu yola girdik, öyle ya da böyle bu yoldan çıkacağız. Önümüzde çok değerli bizimle beraber mücadele eden ekipler var. Futbol adına cehennem haftaları başladı diyebiliriz. Önümüzde toplam alabileceğimiz 33 puan var. Eskişehirspor camiası şunu bilsin; bu 11 maçlık seride 7-8 puanlık bir kayıp bizi hedefimize ulaştırır. Bu kayıbı da mutlaka kaybedeceğiz manasında söylemiyorum" diye konuştu. Bu hafta deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacaklarını söyleyen Mustafa Denizli, "Giresunspor, puan sıralamasına baktığınız zaman bir puanla bizim üzerimizde yer alan bir ekip. Haftanın en önemli maçı olarak değerlendirilebilecek bir maç. Biz hazırlıklarımızı her hafta olduğu gibi kazanmak üzerine yapıyoruz" dedi. Denizli, daha sonraki hafta ise Göztepe ile kendi sahalarında karşılaşacaklarını ifade ederek, "Göztepe ise benim için çok değerli bir rakip. Hayranlıkla izlediğim ve sempatizanı olduğum bir takım. Türk futbolu için son derece önemli, büyük işler başarmış bir takım. Rakibimiz olarak bu yarışın içinde olması beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Denizli zemini ıslattırdı

TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Giresunspor-Eskişehirspor maçının hazırlıklarını her iki ekip de devam ettiriyor. Karadeniz bölgesinde bulunan Giresun'da yağışların devam etmesi üzerine Eskişehirspor'da yeni bir önlem alındı. Giresunspor Atatürk Stadyumu zemininin yağıştan dolayı ıslak olacağını gören Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, oyuncuları bu zor duruma karşı da hazırlıyor. Islatılan ve Giresun zeminine benzer şartların oluşturulduğu Şeker Stadyum'da bugün antrenman yapan Eskişehirspor oyuncuları, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yaklaşık 75 dakika çalıştı. Yaklaşık 1 haftadır Giresun'un hava durumunu takip ettiğini söyleyen Mustafa Denizli, "Hava durumu sürekli yağışlı olarak karşıma çıkıyor. Bizde ıslak zeminde durumumuzu görmek istedik. Orada yaşayabileceğimiz sıkıntıları şimdiden görmek istedik. Faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Tedavisi tamamlanan Dorukhan Toköz antrenmanda yer alırken, gribal enfeksiyon geçiren Bilal Aziz Özer ile sportif sakatlıkları bulunan Felix Michel ve Kaan Gül antrenmanda yer almadı. Eskişehirspor, çalışmalarına yarın Vali Hanefi Demirkol tesislerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. Kırmızı Şimşekler, yarın akşam saatlerinde Ankara üzerinden Giresun'a hareket edecekler.

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DHA, İHA

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