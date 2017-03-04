"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.

Mustafa Denizli tarih verdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli de Boluspor karşılaşmasında geçen haftaki oyun çizgisinin gerisinde olduklarını söyledi.

Mustafa Denizli tarih verdi

Denizli, şöyle konuştu:

"Bugün 1 puan kazanıp 2 puan kaybettik mi bunun değeri önümüzdeki haftalarda ortaya çıkar. Geçen haftaki oyun çizgimizin gerisindeydik. Karşımızda play-off için iddialı bir takım vardı. 90 dakikayı değerlendirdiğimiz zaman bugünü böyle geçmek çok sağlıksız değil. Sene sonunda maçları tamamladığımız zaman tablomuz ne olacak, bu tablonun herhangi bir şekilde gerisine düşmeyiz. Bunu hem ben, hem futbolcularımız biliyor. Ümit ediyorum 32'inci hafta civarında hesaplarımız gerçekleşir. Bunun dışında bir şey düşünmüyoruz. Bugün erken yenilen gol bizim zaaflarımızı ortaya çıkardı. Serbest atıştan rahat gol yiyen takım bunu telafi etmek mecburiyetinde. Önümüzdeki haftalarda bunu mutlaka telafi edeceğiz."

Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

İşte Mustafa Denizli'nin yeni takımı!

İşte Mustafa Denizli'nin yeni takımı!

Mustafa Denizli ile görüşmeler başladı!

Mustafa Denizli ile görüşmeler başladı!


 

DHA

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Mustafa Denizli tarih verdi

Mustafa Denizli tarih verdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli de Boluspor karşılaşmasında geçen haftaki oyun çizgisinin gerisinde olduklarını söyledi.
Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı.
İşte Mustafa Denizlinin yeni takımı!

İşte Mustafa Denizli'nin yeni takımı!

TFF 1. Lig'de 5-1'lik Manisaspor mağlubiyetinin ardından Alpay Özalan ile yolları ayıran Eskişehirspor, Mustafa Denizli'yle anlaştı.
Mustafa Denizli ile görüşmeler başladı!

Mustafa Denizli ile görüşmeler başladı!

Alpay Özalan ile yollarını ayıran Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Denizli ile masaya oturdu.
Alpay Özalan gidiyor!

Alpay Özalan gidiyor!

TFF 1. Ligde 20. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, küme düşme potasında yer alan Manisaspor'a dün kendi sahasında 5-1 mağlup oldu.
Tuncay Şanlı depremi!

Tuncay Şanlı depremi!

Afjet Afyonspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından olağanüstü toplanan Sakaryaspor yönetimi, faturayı teknik ekibe kesti.
Olay paylaşım! Tarık Çamdal...

Olay paylaşım! Tarık Çamdal...

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor forması giyen Tarık Çamdal'ın Twitter hesabı ele geçirildi.
Fenerbahçenin genç yıldızı yuvadan uçtu!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı yuvadan uçtu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Gökay Iravul, Caner Koca ve Belçikalı kaleci Tom Muyters’i kadrosuna kattı.
Ümit Davala Fenerbahçeden transfer yaptı!

Ümit Davala Fenerbahçe'den transfer yaptı!

Ümit Davala'nın kulüp başkan yardımcılığını yaptığı Tuzlaspor, Fenerbahçe'den Murat Hocaoğlu'nun transfer etti.
Hamit Altıntopun yeni adresi...

Hamit Altıntop'un yeni adresi...

TFF 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor'da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler başladı...

Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler başladı...

Teknik direktörlük arayışlarına başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, genç teknik adam Fatih Tekke ile görüşüyor....
Flaş! Tuncay Şanlı geri dönüyor!

Flaş! Tuncay Şanlı geri dönüyor!

Spor Toto 3'ncü Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Başkanı İsmail Gürses, Tuncay Şanlı'nın kadrolarına katılması için görüşmeler yaptıklarını söyleyerek,...
Yollar resmen ayrıldı!

Yollar resmen ayrıldı!

TFF 1. Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Sivasspor'da teknik direktör Osman Özköylü'yle yollar ayrıldı....
Terimin gözdesi artık 3. kaleci!

Terim'in gözdesi artık 3. kaleci!

Serkan Kırıntılı, Tolga Zengin gibi formda kaleciler varken Fatih Terim’in, tüm eleştirilere karşın TFF 1. Lig ekibi...
TFF 1. Ligde skandal devam ediyor!

TFF 1. Lig'de skandal devam ediyor!

16 farklı şehir takımının yer aldığı TFF 1.Lig’de yayın skandalı devam ediyor....
Fenerbahçenin genç yıldızı Eskişehirsporda

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eskişehirspor'da

Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen ancak yaptığı transferlerle dikkat çeken Eskişehirspor, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Hakan Çinemre'yi...