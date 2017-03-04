Mustafa Denizli tarih verdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli de Boluspor karşılaşmasında geçen haftaki oyun çizgisinin gerisinde olduklarını söyledi.

Denizli, şöyle konuştu:

"Bugün 1 puan kazanıp 2 puan kaybettik mi bunun değeri önümüzdeki haftalarda ortaya çıkar. Geçen haftaki oyun çizgimizin gerisindeydik. Karşımızda play-off için iddialı bir takım vardı. 90 dakikayı değerlendirdiğimiz zaman bugünü böyle geçmek çok sağlıksız değil. Sene sonunda maçları tamamladığımız zaman tablomuz ne olacak, bu tablonun herhangi bir şekilde gerisine düşmeyiz. Bunu hem ben, hem futbolcularımız biliyor. Ümit ediyorum 32'inci hafta civarında hesaplarımız gerçekleşir. Bunun dışında bir şey düşünmüyoruz. Bugün erken yenilen gol bizim zaaflarımızı ortaya çıkardı. Serbest atıştan rahat gol yiyen takım bunu telafi etmek mecburiyetinde. Önümüzdeki haftalarda bunu mutlaka telafi edeceğiz."

DHA