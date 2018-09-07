Mustafa Denizli Süper Lig ekibine açık kapı bıraktı
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıracağını açıklayan Çaykur Rizespor'da Mustafa Denizli sesleri yükselmeye başladı. Bu konu üzerine tecrübeli teknik adam bir açıklama yaptı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da yönetim, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmak üzere. Diğer taraftan yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin gündeminde Mustafa Denizli yer alıyor.
Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'la ilgili olarak konuştu. Daha önce de kariyerinde Çaykur Rizespor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, "Rize'yi seviyorum. Nasip, kısmet." ifadelerini kullandı.
Öte yandan İbrahim Üzülmez konusunda henüz yeni bir açıklama yapmayan Çaykur Rizespor'un bu hafta teknik direktör konusunu çözüme kavuşturması bekleniyor.
Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takımlar
1987-1989: Galatasaray
1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)
1990-1992: Galatasaray
1994-1996: Kocaelispor
1996-2000: Türkiye
2000-2002: Fenerbahçe
2003-2004: Manisaspor
2004-2006: PAS (İran)
2006-2007: Persepolis (İran)
2008-2010: Beşiktaş
2011-2012: Persepolis
2013: Çaykur Rizespor
2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)
2015-2016: Galatasaray
2017: Eskişehirspor
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