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Mustafa Denizli: "Ne sevindik, ne üzüldük"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Denizli: Ne sevindik, ne üzüldük

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu.

Kadıköy'de alınan 1 puanın önemli olduğunu belirten Denizli, "Net bir şey söylemem mümkün değil. Maçı kaybetmek de mümkündü, 1 puanı kazanç olarak da görebilirsin. Doğru kullanamadığımız toplar oldu. Fenerbahçe'nin karşı tarafından baktığında, büyük takımın geriye dönüşü sonrasında maçın kurtarılması bizim için önemli. Sonuçta ne sevindik, ne üzüldük dediğimiz bir maçı geride bıraktık. Yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. Nereden bakarsan bak, Kadıköy'de Fenerbahçe'den alınmış 1 puan esasında kayıp 2 puandan önce gelir" dedi.

Tartışmalı penaltı pozisyonu ile ilgili hakemlerin yanında duran deneyimli hoca, "Penaltı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değil. Hakemler hata yapabilir, bunun niyetle çalınmış bir düdük olmadığını biliyorum ben. Neticede hatalar varsa, düzeltmek için yeni bir sistem geldi. Hakemlerimiz ile bu ligi götüreceğiz, onlara güvenimiz tam. Onların hatasıyla maç kaybetsek de, onlarla ilgili düşüncemiz değişmez" ifadelerini kullandı.

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