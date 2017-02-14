Mustafa Denizli ile görüşmeler başladı!

Alpay Özalan ile yollarını ayıran Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Denizli ile masaya oturdu.

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor teknik direktör konusunda elini çabuk tutuyor. 5-1'lik Manisaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayıran Kırmızı-Siyahlılar, ilk resmi teklifini Mustafa Denizli'ye yaptı.

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ile bizzat görüştü. Yapılan bu ilk sürpriz görüşmede taraflar net bir sonuca varamadı.

Denizli ile Ünal, bir süre düşündükten sonra tekrar görüşmek için randevulaştılar.

Alternatif Mehmet Özdilek

Eskişehirspor'un teknik adam listesindeki bir diğer ismin ise Mehmet Özdilek olduğu ifade ediliyor. Kırmızı-Siyahlı ekibin, bir süredir boşta olan teknik adamla da irtibata geçtiği öğrenildi.

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