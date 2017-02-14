Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.
Volkan Demirel'e büyük şok!

Volkan Demirel'e büyük şok!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.

Mustafa Denizli ile görüşmeler başladı!

Alpay Özalan ile yollarını ayıran Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Denizli ile masaya oturdu.

Mustafa Denizli ile görüşmeler başladı!

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor teknik direktör konusunda elini çabuk tutuyor. 5-1'lik Manisaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayıran Kırmızı-Siyahlılar, ilk resmi teklifini Mustafa Denizli'ye yaptı.

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ile bizzat görüştü. Yapılan bu ilk sürpriz görüşmede taraflar net bir sonuca varamadı.

Denizli ile Ünal, bir süre düşündükten sonra tekrar görüşmek için randevulaştılar.

Alternatif Mehmet Özdilek

Eskişehirspor'un teknik adam listesindeki bir diğer ismin ise Mehmet Özdilek olduğu ifade ediliyor. Kırmızı-Siyahlı ekibin, bir süredir boşta olan teknik adamla da irtibata geçtiği öğrenildi.

Alpay Özalan gidiyor!

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