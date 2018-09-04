Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında soğuk savaş

Forvet isteği yerine getirilmeyen Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz arasında ‘Soğuk bir savaşın’ başladığı iddia edildi. Farklı Trabzonspor mağlubiyeti bu gerilimi tavan yaptırdı.

TRABZONSPOR karşısında alınan 4-0’lık ağır yenilgi Galatasaray’da sezon başından beri halının altına süpürülen sorunların gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Her fırsatta forvet transferi alınması gerektiğini dile getiren Fatih Terim’in isteğinin yönetim tarafından yerine getirilmemesi gerginliğin artmasına sebep oldu. Bu gerginlik sonrası Başkan Mustafa Cengiz ile deneyimli çalıştırıcı arasında ‘Soğuk bir savaşın’ başladığı iddia edildi. Trabzon karşısında alınan ağır yenilgi nedeniyle ikili arasındaki gerilimin daha da büyüdüğü öne sürüldü.

ALBAYRAK SERT TEPKİ GÖRDÜ

2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın “Transfer yapsaydık, şampiyon olmamız durumunda Şampiyonlar Ligi’ne gidemezdik” açıklamaları da tepkilere neden oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesapları üzerinden Albayrak’ın Alanyaspor maçı sonrası “Kesin olarak 2 forvet alacağız” açıklamasını paylaştı. Taraftarlar ‘Bu ne çelişki’ diyerek de Abdurrahim Albayrak’a tepki gösterdi. Öte yandan Sarı-Kırmızılı Yönetim, transfer konusunda yapılan eleştirileri görüşmek için dün Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi. Konular masaya yatırıldı.

YETKİ ALMAKTA ZORLANACAKLAR

Galatasaray’da 29 Eylül’de kritik bir olağanüstü genel kurul gerçekleşecek. Sarı-Kırmızılı yönetim, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz’da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler, yeni spor salonu inşası, basketbol ve voleybol Anonim Şirketi’nin kurulması konularında genel kuruldan yetki talep edecek. Sarı-Kırmızılı Kulübün önde gelenleri yönetimin yaşanan bu flaş gelişmeler sonrası üyelerden yetki almakta zorlanacağını iddia etti.

Akşam