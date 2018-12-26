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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğine katıldı.

Mustafa Cengiz: Forvet transferi artık rüyalarıma giriyor

Organizasyonda Mustafa Cengiz'in yanı sıra başkan yardımcısı Kaan Kançal, genel sekreter İlber Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Okan Böke de yer aldı.

Geçmiş dönemlerden gelen mali sıkıntıların kendilerini zorladığını söyleyen Mustafa Cengiz, "Galatasaray dev bir camia. Geçici de olsa geçmiş dönemlerden gelen mali sıkıntılar hepimizi had safhaya getirdi. Bunları tek tek aşıyoruz. İki gündür uyku uyumuyorum. Vergi yatırmamız lazım. Yarın 27 milyon lira yatıracağız. Borçsuzluk alarak transfer yapmamız lazım. Galatasaray taraftarının teveccühü her zaman başkanına var. 'Forvet forvet' diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar" diye konuştu.

"KUSURUMUZ OLSA DA OLMASA DA SORUMLU OLAN BİZİZ"

Yaşanacak her durumda sorumluluğun kendilerinde olduğuna dikkat çeken Cengiz, "Galatasaray'da herhangi bir hata, bir yanlış, eksik varsa ve biz yönetimdeysek, bizim kusurumuz olsa da olmasa da sorumlu olan biziz. Bir yanlış, hata, başarısızlık varsa o ne teknik heyetindir ne de taraftarındır. O tümüyle bizim yönetimimize aittir. Onları temsilen de bana aittir. İnşallah bunları düzelteceğiz. Roma bir günde kurulmadı. Henüz 1'inci yılımızı da doldurmadık. Üçüncü aydan beri ayrılmamızı isteyenler var. Onlara da saygı duyuyoruz ama biraz izin versinler çalışalım" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlikte 69 yaşına giren Mustafa Cengiz'in de doğum günü kutlandı. Cengiz, üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu özel olarak hazırlanan doğum günü pastasını keserek, yapılan sürpriz için herkese teşekkür etti.

VAHAP TANRIVERDİ: "TEMEL AMACIMIZ, KULÜBÜMÜZÜN BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRMAK"

Derneğin 8 sene önce kurulduğunu belirten 1905 Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, "Galatasaray'ın 'Kenetlen' sezonunda elimizden geldiğince kulübümüze destek olmaya ve başkanımızın arkasında olduğumuzu hissettirmeye çalışacağız. 81 ilde temsilcilik açıyoruz. Temel amacımız, kulübümüzün bilinirliğini artırmak, Galatasaray'a sevgiyi daha da çoğaltmak, ulaşamadığımız insanlara ulaşmak ve onlara kulübe destek olmak için yol göstermek" şeklinde konuştu.

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