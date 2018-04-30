Mustafa Cengiz derbi sonrası trafik kazası geçirdi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi sonrasında trafik kazası geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden Galatasaray, galibiyet sevinci yaşarken aldığı haberle sarsıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz maç sonrası trafik kazasına geçirdi.

Gece 00.00’da kulüpten evine dönmekte olan Mustafa Cengiz'in şöförünün kullanmakta olduğu otomobili otobanda bir minibüsle çarpıştı. Hasar alan araçlarda ciddi yaralanma olmadı. Başkanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fanatik