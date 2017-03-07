Musleradan tarihi rekor!

Antalyaspor karşılaşmasıyla 189. maçına çıkan Muslera, "Galatasaray tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu" unvanını elde etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bu akşam oynanan Antalyaspor karşılaşmasıyla 189. mücadelesine çıktı. Muslera, böylece "Galatasaray tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu" unvanını elde etti.

Muslera, geçen hafta oynanan Beşiktaş mücadelesi ile Zoran Simoviç'e ait olan 188 maçlık rekoru egale etmişti. Muslera'yı Simoviç'in ardından 185'er maçla Cevad Prekazi ve Faryd Mondragon izliyor.