Muslerada son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.

Galatasaray'da Muslera'nın takımdan ayrılacağı ile ilgili iddialar dolaşmaya devam ediyor. Kulüp başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili böyle bir durumun söz konusu bile olmayacağını söylese de İtalyan basını Uruguaylı kalecinin adını eski kulübü Napoli için yazdı.

Çizme ekibinin 8 milyon Euro’luk teklifle Galatasaray’ın kapısını çaldığı ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi.

Muslera'nın Galatasaray'da mutlu olduğunu ve daha uzun süreler sarı kırmızılı camiaya hizmet edeceğini söyleyen yönetim, tecrübeli kalecinin sözleşmesini uzatmak için de çalışmalara başlamıştı.