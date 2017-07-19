Bir transfer daha resmen açıklandı

Bir transfer daha resmen açıklandı

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Muslera'da son dakika! Teklif var

Muslera'da son dakika! Teklif var

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Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Transfer yapabilmek adına oyuncu satması gereken sarı lacivertli yönetim, Rus futbolcu Neustadter için Spartak Moskova’dan gelen teklifi reddetti.
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Kadın muhabir sordu, Nuri Şahin dondu kaldı!

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Açıklama geldi! Arda ayrılıyor mu?

Açıklama geldi! Arda ayrılıyor mu?

Barcelona'nın Sportif Direktörü Robert Fernandez, basın toplantısında yaptığı açıklamada Arda Turan mesajı verdi. Fernandez, Arda'nın transfer olacağı yönündeki haberleri bir nevi yalanlamış oldu.

Muslera'da son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.

Muslerada son dakika! Teklif var

Galatasaray'da Muslera'nın takımdan ayrılacağı ile ilgili iddialar dolaşmaya devam ediyor. Kulüp başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili böyle bir durumun söz konusu bile olmayacağını söylese de İtalyan basını Uruguaylı kalecinin adını eski kulübü Napoli için yazdı.

Çizme ekibinin 8 milyon Euro’luk teklifle Galatasaray’ın kapısını çaldığı ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi.

Muslera'nın Galatasaray'da mutlu olduğunu ve daha uzun süreler sarı kırmızılı camiaya hizmet edeceğini söyleyen yönetim, tecrübeli kalecinin sözleşmesini uzatmak için de çalışmalara başlamıştı.

Volkan Şen ezeli rakibe gitti! İşte alacağı ücret

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Galatasaray eski Fenerbahçeli oyuncuyla anlaşmaya vardı

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