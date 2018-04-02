Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
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"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

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Muslera, Kucka'dan yediği golden sonra bunu yapmış

Uruguaylı eldiven kusursuz bir maç oynadı. Uzatmada Kucka, Muslera'ya orta sahadan kariyeri boyunca unutamayacağı bir gol attı. Muslera'nın maç sonunda yediği golden ötürü takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi.

Muslera, Kuckadan yediği golden sonra bunu yapmış

Burak Yılmaz, Abdulkadir, Yusuf Yazıcı ve Sosa gibi hücumda her an skoru değiştirebilecek isimlere sahip olan Trabzonspor karşısında Galatasaray kalecisi Muslera'ya büyük iş düşmesi bekleniyordu. Başarılı file bekçisi muhteşem bir performans gösterdi, ne yan toplarda ne de Trabzon'un yakaladığı fırsatlarda en ufak hata yapmadı.

Hatta yıldız eldiven 51. dakikada Yusuf Yazıcı'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda adeta uzadı, müthiş bir refleksle yüzde yüzlük gole engel oldu. Yani Aslan'ın 1 numarası şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan biri olan Trabzon maçında üzerine düşen her şeyi yaptı.

ÖNDE YAKALANDI

Bu kritik geceden Muslera'ya kalan ise tatsız bir hatıra oldu. Kucka uzatmada, ileride yakaladığı Muslera'yı orta sahadan enfes bir şutla avladı, kariyeri boyunca unutamayacağı bir gol attı. Muslera'nın maç sonunda yediği golden ötürü takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi. Galatasaraylı oyuncular da üzgün olan Muslera'yı teselli ettiler.

Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha

Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha

Gomez'i yakaladı, sıra Alex'in rekorunda

Gomez'i yakaladı, sıra Alex'in rekorunda

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Trabzonspor hesap sordu, Galatasaray cevap verdi


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Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha

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Muslera, Kuckadan yediği golden sonra bunu yapmış

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Galatasaraydan bir skorbord açıklaması daha

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