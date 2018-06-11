Aziz Yıldırım istedi, Ali Koç bitiriyor

Aziz Yıldırım istedi, Ali Koç bitiriyor

Aziz Yıldırım'ın her konuda anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu, Ali Koç yönetimine sunuldu. Stopere de mutlaka bir takviye yapması planlanan Fenerbahçe’nin gündeminde Dante var.
Büyük rest! Köşeye sıkıştırdı

Büyük rest! Köşeye sıkıştırdı

Geçen sezon ligde attığı 29 golle Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasında en büyük paylardan birine sahip olan Bafetimbi Gomis; Çin kulüplerinden, Galatasaray'dan aldığı maaşın iki katı teklif alınca yönetime mesaj gönderdi.
Müjde! Yattara geri dönüyor

Müjde! Yattara geri dönüyor

Trabzonspor’un efsane oyuncusu ibrahima Yattara yeniden bordo mavili kulübe dönüyor.
"1907 liraya oynarım"

"1907 liraya oynarım"

Volkan Demirel, “16 yıldır hiç para pul konuşmadan sözleşme yaptım. Yine sorun çıkarmam. Fener’e 1907 TL’ye imza atmaya hazırım” açıklamasını yaptı.
Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor

Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor, Tolga Zengin'e talip oldu. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli kalecinin istemesi durumunda transfere yeşil ışık yakacak.
Yeni rengi sarı-lacivert oluyor

Yeni rengi sarı-lacivert oluyor

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan Yasin Öztekin’in adı birçok Anadolu takımıyla anılıyor. Başarılı oyuncuya en ciddi teklif ise Ankaragücü’nden.
Balotelli ile anlaşma sağlandı

Balotelli ile anlaşma sağlandı

Nice forması giyen 27 yaşındaki golcü futbolcu Mario Balotelli'nin, Olmypique Marsilya ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi.
Guti ile İspanya'da özel görüşme

Guti ile İspanya'da özel görüşme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenörlük için teklifte bulunduğu Guti Hernandez ile İspanya'da bir araya gelecek.

Müjde! Yattara geri dönüyor

Trabzonspor’un efsane oyuncusu ibrahima Yattara yeniden bordo mavili kulübe dönüyor.

Müjde! Yattara geri dönüyor

Bordo Mavili takımda 8 sezon forma giyen deneyimli isim Trabzonspor’un yeni altyapı sorumlusu Hamit Cihan tarafından altyapıya çağrıldı.

GENÇLERE DENEYİMLERİNİ AKTARACAK

Cihan’ın teklifi karşısında büyük memnuniyet duyan Yattara’nın önümüzdeki günlerde altyapıda antrenör olarak göreve başlayacağı ifade edildi.  Trabzonspor altyapısının başına geçen Cihan’ın burada yeni bir düzen oturtmak adına farklı hamlelerde bulunacağı gelen bilgiler arasında.

Süper Lig'i sallayacak yılın takası

Süper Lig'i sallayacak yılın takası

Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu

Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu

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Trabzonspor'dan Ali Koç'la ilgili ilk açıklama geldi


 

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Müjde! Yattara geri dönüyor

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