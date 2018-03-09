Muharrem Ustadan sürpriz karar

Muharrem Usta'dan sürpriz karar
Trabzonspor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Mevcut Başkan Muharrem Usta'nın nisan ayında yapılacak seçimde aday olmayacağı öğrenildi.
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurula gitme konusunda görüş birliğine vardı.
Bordo-mavili kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.
Toplantıda olağanüstü genel kurula gitme konusunda görüş birliğine varıldı.
Genel kurulun nisan ayının ilk haftasında yapılmasının planlandığı ifade edildi. Bordo-mavili kulübün yönetim kurulunun aralık ayında görev süresi sona eriyordu.
Başkan Muharrem Usta'nın seçimde aday olmayacağı öğrenildi.
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