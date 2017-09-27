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Muharrem Usta resmen açıkladı! Ersun Yanal...

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT'ye Ersun Yanal açıklaması yaptı ve güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Muharrem Usta resmen açıkladı! Ersun Yanal...

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'dan Ersun Yanal'a tam destek geldi. Usta, "Bizim teknik direktör sorunumuz yok. Beşiktaş'ı yenip hedefimize yürüyeceğiz" dedi.

Trabzonspor'da alınan kötü sonuçlar nedeniyle tepki gösterilen Teknik Direktör Ersun Yanal'a Başkan Muharrem Usta sahip çıktı.

TRT'ye açıklamalarda bulunan Başkan Usta "Evet iyi durumda değiliz, evet istediğimiz sonuçları da alamadık. Ama bu takım, iyi takım ve ortaya çıkan durumdan sadece Ersun Yanal sorumlu değil" dedi.

Muharrem Usta, medyada çıkan "yeni teknik direktör arıyorlar" şeklindeki haberlerin kesinlikle doğru olmadığını belirtti. Usta, "Beşiktaş maçının sonucu ne olursa olsun hocamızın arkasında duracağız" sözlerini kullandı

Aytemiz Alanyaspor maçında yaşananlarda en son suçlunun Yanal olduğunu kaydeden Uslu, oyuncuların da saha içinde sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Camiaya da seslenen Muharrem Usta, "Herkesin gıpta ettiği bir kadromuz var. Destek bekliyoruz. Bu takım gerekli tepkiyi verecek, hocamıza da takıma da inanıyorum " diye konuştu. Başkan Usta, takım içerisinde sorun olmadığını, futbolcularla sürekli konuştuğunu ve onlardan patlama beklediğini dile getirdi.

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