Muharrem Usta, Mehmet Ekici transferini resmen açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Usta, "Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş'la anlaştık" dedi.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Usta'nın açıklamalarından satır başları şu şekildeydi:

"Stadın isim sponsoruyla 5 yıllık anlaşma imzalayacağız. 2-3 gün içinde açıklayacağız."

"Düşmeyeceksiniz. Düşünce kalkması çok zor oluyor."

"Biz Trabzonspor'un borcunu 400 olarak aldık diye biliyorduk. Bir de öğrendik ki 570 milyonmuş. Geldiğimizde 5-6 ay haciz kamyonları kulüpten çıkmadı."

"Trabzonspor ayağa kalkacaktır, kimsenin zerre şüphesi olmasın!"

'Transferlerde artık daha aktifim'

"Scout ekibi bir kulüpte şarttır. Biz scout ekibimizi dağıtmadık. 9-10 kişilik ekibi 5 kişiye indirdik. Biz sezon başı scout arkadaşlarımızla nasıl transfer yapıyorsak, yine aynı şekilde yapıyoruz. Sezon başı haciz kamyonları kapımızdayken transfer yapmak çok daha zordu. Transferleri yine aynı ekipler yapıyor. Bir fark var, ben sezon başına göre transferlerde daha aktifim."

'Camiamızda başarısızlıktan mutlu olanları gördükçe şevkim arttı'

"Suk, Ibanez, Onazi hepsi aynı şekilde alındı. O zor günlerde ben transferle hiç uğraşamadım, vaktim yoktu. Trabzonspor'un geçtiği süreç, hayatımda yaşadığım en zor dönemlerden biriydi. Hiç pes etmeyi düşünmedim. Kendi camiamızda, Trabzonspor camiasında Trabzonspor'un kötü gitmesinden mutlu olanları gördükçe şevkim daha çok arttı!"

"Gelecek sezon kesinlikle şampiyonluk yarışında olacağız! 'Başkan bu kadar kısa sürede bunlar olur mu?' Evet, olur!"

"Biz 2. yarı bir kere kesinlikle 5.'liğe oynamalıyız. Hedefimiz ise 3 ya da 4.'lük bu sezon. Bunu yapabiliriz!"

"İki oyuncu transfer etmek istiyoruz. Biri yurt içinden, biri yurt dışında iki oyuncu ile görüşüyoruz. Bunlar olmazsa almayacağız."

'Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş'la anlaştık'

Yıldız futbolcu Mehmet Ekici konusuna Muharrem Usta açıklık getirdi. Daha evvel Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ve Beşiktaş'ta forma giymek istemediğini ifade eden Ekici ile ilgili olarak Başkan Usta, "Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştık. Fenerbahçe'nin de alemde bir Mehmet'e ihtiyacı kalmadı herhalde!" açıklamasını yaptı.