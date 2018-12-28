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Muğdat Çelike talip var

Golcü Seleznyov, stoper Dany ve kanat oyuncusu Larsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan yeşil-siyahlıların Galatasaray'da görev yapan eski yıldızı Muğdat Çelik ve Giresunspor'la vedalaşan stoper Aykut Demir'i listesine aldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlıların Muğdat'ı sezon sonuna kadar kiralamak için Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Bu sezon sarı-kırmızılılarda 6 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Muğdat toplam 387 dakika sahada kaldı. Muğdat gol ve asist yapamadan devreyi tamamladı.

Öte yandan Akhisarspor'un eski Trabzonsporlu defans oyuncusu Mustafa Akbaş'la da görüşmeleri sürüyor.

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