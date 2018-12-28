Muğdat Çelike talip var

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 17 puanla 15'inci sırada tamamlayan Akhisarspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Golcü Seleznyov, stoper Dany ve kanat oyuncusu Larsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan yeşil-siyahlıların Galatasaray'da görev yapan eski yıldızı Muğdat Çelik ve Giresunspor'la vedalaşan stoper Aykut Demir'i listesine aldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlıların Muğdat'ı sezon sonuna kadar kiralamak için Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Bu sezon sarı-kırmızılılarda 6 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Muğdat toplam 387 dakika sahada kaldı. Muğdat gol ve asist yapamadan devreyi tamamladı.

Öte yandan Akhisarspor'un eski Trabzonsporlu defans oyuncusu Mustafa Akbaş'la da görüşmeleri sürüyor.