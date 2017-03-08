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Moussa Sow'dan çarpıcı itiraf!

Afrika Kupası'ndan sonraki performansı sıkça eleştirilen Moussa Sow'dan çarpıcı itiraf!

Moussa Sowdan çarpıcı itiraf!

Sezonun ilk yarısında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de attığı birbirinden efsane gollerle Fenerbahçe’yi sırtlayan Moussa Sow, son haftalarda kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Form düşüklüğü yaşadığı şeklindeki görüşlere katılmadığını belirten Senegalli yıldız, sezonun kalan bölümü için ise pembe bir tablo çizdi.

Krasnodar'la oynanan rövanş maçında kaçırdığı goller için çok üzgün olduğunu da belirtmeden geçmeyen deneyimli forvet, şu ifadeleri kullandı: “Ligin ilk yarısında, özellikle de devrenin bitimine doğru hem Avrupa’da hem de ligde futbolumuz çıkışa geçmişti. Bu başarıyı bireysel olarak değil, takım olarak başarmıştık. Ardından Afrika Kupası’na gittim. Döndüğümde her şey çok değişmişti.

Hakkımda çıkan kötü ve formsuz olduğum eleştirilerine katılmıyorum. Sadece ben değil, takım olarak kötüyüz. Bu yüzden istediğimiz sonuçları alamadık. Tabii ki bu böyle devam etmeyecek. Türkiye Kupası ve ligde çok önemli galibiyetler aldık peş peşe. Şampiyonluk yarışından uzaklaştık ama son maça kadar elimizden geleni yapacağız.

‘KAÇIRINCA ÇOK ÜZÜLDÜM’

Bu kulübü sevdiğimi her fırsatta dile getiriyorum. Fenerbahçe ile duygusal bir bağım var. Evimde gibiyim. Üzerime düşeni her zaman yapmaya hazırım. Krasnodar maçıyla ilgili ise bir kez daha özür dilemek istiyorum. O gün kaçırdığım fırsatlara gerçekten çok üzüldüm. Umarım ilerleyen haftalarda o hataları telafi edecek fırsatım olur.”

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Sampiy10

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