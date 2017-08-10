Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde Fırtına’nın, transferde büyük aşama kaydettiği öne sürüldü.

Uzun zamandır Moussa Sissoko’nun kadroya katılması için yoğun mesai harcayan Bordo-Mavililer, Fransız yıldızın transferinde en güçlü aday olarak gösteriliyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Tottenham forması giyen 27 yaşındaki futbolcu için en ciddi teklifi Trabzonspor’un yaptığı öne sürüldü. Haberde aynı zamanda Karadeniz temsilcisinin, Lacivert- Beyazlılar’da fazla süre bulamayan tecrübeli futbolcu ile de anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. İngiliz ekibi ile kiralama konusunda el sıkışan Fırtına, artık oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor.

İlk tercih Sissoko

Bir yandan da Milan forması giyen Jose Sosa ile temas halinde olan Trabzonspor, Arjantinli oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak teknik direktör Ersun Yanal’ın ilk tercihinin Sissoko olması nedeniyle 32 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler ağırdan alınıyor. Bir hafta içerisinde iki oyuncudan birinin transferini noktalamak isteyen Bordo-Mavili yönetim, çalışmalarına devam ediyor.