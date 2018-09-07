Modesteden Galatasaray sözleri: Devre arasında...

Menajeri vasıtasıyla ara transfer döneminde İstanbul'da olmak istediğini yöneticilere aktaran 30 yaşındaki Modeste, kulübü Tianjin Quanjian'la olan problemlerin çözülmesi için de FIFA'ya başvurdu.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gözdesi olan Anthony Modeste konusunda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Fransız oyuncu menejerleri ile transfer dönemi biter bitmez sarı-kırmızılılara haber yollayıp ara transferde İstanbul'a gelmek istediğini belirtti.

Sarı-kırmızılı kurmayların bu konudaki cevabı ise net oldu: "Kulübünle aranızdaki sorunu çöz ve bonservisini alarak gel, sonra da imzayı at."

HAYALİ GALATASARAY

Modeste aldığı bu cevap üzerine hemen FIFA'ya başvurma kararı aldı. 30 yaşındaki oyuncu, artık tamamen problemleri çözüp, bonservisini alıp ocakta G.Saray'ın yolunu tutmamın hay,lini kuruyor. Instagram hesabından yaptığı aslanlı paylaşımla da bunun sinyalini vermişti.

ÇİN'DE SIKINTI SÜRÜYOR

Öte yandan kulübü Tianjin Quanjian da Fransız forvete ihtar yollayıp idmanlara çıkmasını istedi. Eğer Modeste, FIFA tarafından haklı bulunur ve fesih sözleşmesini onaylarsa, Modeste'nin sarı-kırmızılı formayı giymesine engel hiçbir durum kalmayacak. Aslan da, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura kalırsa veya yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederse 30 yaşındaki forveti kadroya, bir oyuncu yerine ekleyebilecek.

20 MİLYON EUROLUK TEHLİKE

Transfer döneminde imza aşamasına gelindiği halde kulübü Tianjin Quanjian'la yaşadığı problemler nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyen 30 yaşındaki oyuncuya Aslan o dönemde imza attırsaydı ve sonrasında Çin kulübü haklı çıksaydı, Cimbom 20 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacaktı.

Vatan