Mircea Lucescu resmen açıklandı!

Quaresma: "Taraftar bana aşık, ben de onlara"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, şampiyonluğun ardından konuştu. Quaresma, "Taraftarlar bana aşık, ben de onlara aşığım. Kanımın son damlasına kadar bu sahada bırakırım" dedi.