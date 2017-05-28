Mircea Lucescu resmen açıklandı!
Zenit, resmi internet sitesi üzerinden deneyimli teknik adam Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Rusya Premier Lig'in dev ekiplerinden Zenit, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Lucescu'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
71 yaşındaki teknik adam, 12 yıl boyunca görev aldığı Shahktar Donetsk'in ardından geçtiğimiz sene Zenit'in yolunu tutmuştu.
Lucescu, sezon başında Zenit ile Rusya Süper Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi. UEFA Avrupa Ligi’ne son 32, Rusya Kupası’na son 16 turunda veda eden Lucescu yönetimindeki Zenit, ligde de beklenen futbolu sergileyemeyerek Spartak Moskova ve CSKA Moskova’nın ardından 3. sırada kaldı.
Türkiye’de Galatasaray ile Beşiktaş’ın başında şampiyonluk yaşadıktan sonra 2004-2016 yıllarında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü üstlenen Lucescu, takımıyla 22 kupa zaferine ulaşmıştı.
İlk yorumu siz yapın!