Mino Raiola Galatasarayla transfer görüşmesi için İstanbula geliyor

Galatasaray'ın sağ bek adaylarından Tete'de sürpriz gelişme. Oyuncunun dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola, Sarı-Kırmızılılar'la görüşme yapmak üzere İstanbul'a geliyor.

Galatasaray'ın sağ bek adaylarından Kenny Tete'de sürpriz gelişme.

İtalyan medyasında yer alan habere göre oyuncunun menajeri Mino Raiola, Galatasaray'la görüşmek üzere İstanbul'a geliyor.

Ajax'la olan sözleşmesi 2018'de bitecek olan Tete için Inter de devredeydi.

Fakat İtalyanlar transferden vazgeçince Galatasaray tek kalmıştı.

Geçen sezon 23 maçta görev alan 21 yaşındaki oyuncu 3 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Ajansspor