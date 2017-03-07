Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.
Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Avrupa arenasında Beşiktaş'a rakip olan takımlar maçlara çıkmadan dağılıyor, yaşanan krizler birbirini kovalıyor.
Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Sneijder'in kilolu haline tepki gösteren Igor Tudor, "O göbekle koşamaz, nasıl oynatayım" diyerek çift idman koydu. Bu karar Sneijder'i kızdırdı.
Yeni hoca Tayfun Korkut oldu!

Yeni hoca Tayfun Korkut oldu!

Roger Schmidt'le yolları ayıran Bayer Leverkusen, sezon sonuna kadar Türk teknik adam Tayfun Korkut'u takımın başına getirdi.
Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

Mario Gomez, Beşiktaş'ın instagram hesabından paylaşılan zafer fotoğraflarının neredeyse tamamını beğendi. Bu durum 'dönmek istediği' iddialarını güçlendirdi.
Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

Golleri ve asistleriyle Başakşehir'i sırtlayan Edin Visca'nın her geçen gün yükselen grafiği dikkat çekiyor. 200 bin Euro'ya (788 bin TL) Baykuşlar'a gelen Boşnak futbolcunun şimdiki bonservisi geldiği günün 42.5 katına yükseldi.
"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.

Milosevic'te sıcak gelişme

Beşiktaş’ın sezon başında Almanya’nın Darmstadt takımına kiraladığı Alexander Milosevic, siyah-beyazlı ekibe geri dönmeye hazırlanıyor.

Milosevicte sıcak gelişme

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve Bundesliga’nın ilk yarısında düzenli olarak forma giyen İsveçli savunmacı, takımda yaşanan teknik adam değişikliğinin ardından yavaş yavaş gözden düştü.

Teknik ekibin, 25 yaşındaki deneyimli oyuncuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, tekniği iyi bulunsa da agresifliğinin eksik olduğu ve pozisyon almada sorunlar yaşadığı tespiti yapıldı. Mavi-beyazlıların bu nedenle Milosevic’in bonservisini almak için herhangi bir girişimde bulunmayacağı savunuldu.

Milosevic’i 200 bin Euro'ya Beşiktaş'tan kiralayan Darmstadt’ın sezon sonunda 1,2 milyon euro daha ödemesi halinde İsveçli stoperin bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.

Beşiktaş'tan flaş karar! Quaresma...

Beşiktaş'tan flaş karar! Quaresma...

Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!


 

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Milosevicte sıcak gelişme

Milosevic'te sıcak gelişme

Beşiktaş’ın sezon başında Almanya’nın Darmstadt takımına kiraladığı Alexander Milosevic, siyah-beyazlı ekibe geri dönmeye hazırlanıyor.
Beşiktaştan flaş karar! Quaresma...

Beşiktaş'tan flaş karar! Quaresma...

Çaykur Rizespor maçında oyundan alındığı için tepki gösterip doğrudan soyunma odasına giden Ricardo Quaresma’yı yönetim uyardı.
Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Kara Kartal’ın Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynayacağı Olympiakos maçında en önemli hücum gücü Anderson Talisca olacak.
Beşiktaşla eşleşen perişan oluyor!

Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Avrupa arenasında Beşiktaş'a rakip olan takımlar maçlara çıkmadan dağılıyor, yaşanan krizler birbirini kovalıyor.
Mario Gomezden Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

Mario Gomez'den Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

Mario Gomez, Beşiktaş'ın instagram hesabından paylaşılan zafer fotoğraflarının neredeyse tamamını beğendi. Bu durum 'dönmek istediği' iddialarını güçlendirdi.
Şenol Güneş Quaresma ile görüştü

Şenol Güneş Quaresma ile görüştü

Başarılı çalıştırıcı, Rize maçında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasının yolunu tutan Quaresma’yla maç sonrasında görüştü.
Adriano: Beşiktaşa geldiğimden beri...

Adriano: "Beşiktaş'a geldiğimden beri..."

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Beşiktaşa çifte şok!

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. İki oyuncu da 24. hafta oynanacak Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.
Beşiktaşta Demba Ba şaşkınlığı

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