Milosevicte sıcak gelişme

Beşiktaş’ın sezon başında Almanya’nın Darmstadt takımına kiraladığı Alexander Milosevic, siyah-beyazlı ekibe geri dönmeye hazırlanıyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve Bundesliga’nın ilk yarısında düzenli olarak forma giyen İsveçli savunmacı, takımda yaşanan teknik adam değişikliğinin ardından yavaş yavaş gözden düştü.

Teknik ekibin, 25 yaşındaki deneyimli oyuncuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, tekniği iyi bulunsa da agresifliğinin eksik olduğu ve pozisyon almada sorunlar yaşadığı tespiti yapıldı. Mavi-beyazlıların bu nedenle Milosevic’in bonservisini almak için herhangi bir girişimde bulunmayacağı savunuldu.

Milosevic’i 200 bin Euro'ya Beşiktaş'tan kiralayan Darmstadt’ın sezon sonunda 1,2 milyon euro daha ödemesi halinde İsveçli stoperin bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.

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