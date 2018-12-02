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Milli takımımızın rakipleri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi bugün yapıldı ve A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu.

Milli takımımızın rakipleri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarında Türkiye'nin rakipleri Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova, Andora oldu.

İşte eşleşmeler:

A GRUBU: İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Bulgarsitan, Karadağ, Kosova

B GRUBU: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Estonya, Lüksemburg

C GRUBU: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Belarus

D GRUBU: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık

E GRUBU: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macarsitan, Azerbaycan

F GRUBU: İspanya, İsveç,  Norveç, Romanya, Faroe Adaları

G GRUBU: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H GRUBU: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andora

I GRUBU: Belçika, Rusya, İskoçya, Güney Kıbrıs, Kazakistan, San Marino

J GRUBU: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Liechtenstein

Kurayı değerlendiren A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, "Grupların hepsi birbirine denk. Fransa ile oynayacağız, kolay değil. Bizim oyuncularımız için Fransa ile oynamak önemli. Tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız. Sadece Fransa maçına önem vermek doğru değil. Umarım ilk maçı Fransa ile oynamayız. İzlanda'yı yakından tanıyoruz. Andorra ve Moldova maçlarını kazanmalıyız. Fransa ve İzlanda'dan alacağımız puanlar da çok önemli. İzlanda yaşlanıyor, düşüşe geçtiler. Tüm rakiplere hazırlıklı olmalıyız. Zor bir grup. Oyuncularımızın kendi takımlarında oynayarak gelişmeleri gerek. Arnavutluk'un İtalya Serie A'da oynayan 8-9 oyuncusu var. İtalya iyi bir lig. Belki Andorra zayıf takım diyebiliriz." dedi.

EURO 2020 elemelerinin maç takvimi şöyle:

1. hafta: 21-23 Mart 2019

2. hafta: 24-26 Mart 2019

UEFA Uluslar Ligi yarı finalleri: 5-6 Haziran 2019

3. hafta: 7-8 Haziran 2019

UEFA Uluslar Ligi final/üçüncülük maçı: 9 Haziran 2019

4. hafta: 10-11 Haziran 2019

5. hafta: 5-7 Eylül 2019

6. hafta: 8-10 Eylül 2019

7. hafta: 10-12 Ekim 2019

8. hafta: 13-15 Ekim 2019

9. hafta: 14-16 Kasım 2019

10. hafta: 17-19 Kasım 2019

Olay açıklama:

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