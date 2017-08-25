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Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

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Oğuzhan yok

Aday kadroya davet edilmeyen futbolcular arasında dikkat çeken isim ise Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup oldu. Terim döneminde sürekli takımda yer alan tecrübeli futbolcu, Lucescu tarafından tercih edilmedi.

İşte aday kadro:

Kaleciler: Cenk Gönen, Harun Tekin, Volkan Babacan

Defans: Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Caner Erkin, İsmail Köybaşı

Orta saha: Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal

Karşılaşmaların programları

A Milli Takım, 28 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren İstanbul'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Teknik Direktör Mircea Lucescu, 29 Ağustos Salı günü saat 18.15'te milli takımımızın kamp tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Ukrayna maçı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek A Milliler, 31 Ağustos Perşembe günü Harkiv'e seyahat edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 1 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Ukrayna karşılaşmasının oynanacağı Metalist Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Toplantının ardından A Milli Takımımız, statta maç öncesindeki son idmanını yapacak.

A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşması için 3 Eylül Pazar günü Harkiv'den Eskişehir'e geçecek. Teknik Direktör Lucescu ve bir futbolcu, ertesi gün saat 18.15'te ilk kez bir resmi A Milli maçın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Hırvatistan maçı hazırlıklarını aynı gün saat 18.45'te statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

A Milli Takım kafilesi, Hırvatistan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek.

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