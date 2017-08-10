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Milli Takımımız sıralamadaki yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 33. basamaktaki yerini korudu.

Milli Takımımız sıralamadaki yerini korudu

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan ağustos ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye geçen ay olduğu gibi 33. sırada yer aldı.

Brezilya, geçen ay Almanya’ya bıraktığı zirveye yeniden yerleşti. Polonya ise tarihinin en yüksek derecesi 5’inciliğe yükseldi.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 20, Ukrayna 27, Finlandiya 110, Kosova ise 180. sırada kendilerine yer buldu.

Namibya, 20 basamak birden atlayarak 136. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 14 Eylül’de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra   Takımlar    Puan   Değişim

1      Brezilya    1604   +1

2      Almanya     1549   -1

3      Arjantin    1399   -

4      İsviçre     1329   +1

5      Polonya     1319   +1

6      Portekiz    1267   -2

7      Şili        1250   -

8      Kolombiya   1208   -

9      Belçika     1194   +1

10     Fransa      1157   -1

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