Milli Takımımız Kosovayı farklı geçti!

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’ndaki 6. maçında bugün deplasmanda Kosova ile karşılaştı.

Milli Takım'da yaşanan Arda Turan krizi sonrası, Millilerimiz yoğun gündem altında Kosova ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’ndaki 6. maçına çıktı. Maçın başından sonuna kadar zayıf rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Millilerimiz mücadeleyi 4-1 kazandı. Gollerimizi 6. dakikada Volkan Şen, 31. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Burak Yılmaz'dan ve 82'de Ozan Tufan'dan geldi. Kosova'nın tek golünü ise 22'de Rrahmani kaydetti.

Alınan bu sonuçla Milli Takımımız gruptaki puanını 11'e yükseltti ve yoğun gündem altında oynanan bu kritik maçta puan kaybı yaşamadı. İzlanda, Hırvatistan'ı 1-0 yenince ilk iki sırayı paylaştılar. Milli Takımımız, Ukrayna ile aynı puanda yer aldı. Ukrayna ile oynayacağımız mücadele daha büyük önem kazandı.

Maça hızlı başladık

Mücadeleye iyi başyalan taraf Millilerimiz oldu. Daha 3. dakikada Gökhan Gönül çok güzel bir orta açtı. Burak Yılmaz müsait pozisyonda topa dokunamadı ve mutlak bir golden olduk. Karşılaşmanın 6. dakikasında Hasan Ali'nin sol kanattan açtığı ortada Volkan Şen çok güzel bir kafa vuruşuyla Kosova ağlarını havalandırdı ve Milli Takımımız'ı 1-0 geçiren golü attı. Fenerbahçeli futbolcunun bu golü milli takımdaki 2. golü oldu.

Kosova'yı hataya zorladık ancak...

Millilerimiz önde pres yaparak Kosova Milli Takımı'nı pas hatasına zorladı. Oyun kurmakta zorlanan Kosova oyunu daha çok kendi bölümünde kabullenmiş bir görüntü sergiledi. Taa ki maçta dakikalar 17'yi gösterene kadardı. Kosova defansında Prahmani'nin attığı uzun topta Mehmet Topal çok başarılı bir hamlede bulundu ve olası bir tehlikeyi önledi. 18. dakikada Donis Avdijaj ceza sahasına girmeden vurdu, top üst direğin yanından auta çıktı.

Beklenmedik gol!

İyi başladığımı mücadelenin 22. dakikasında Kosova'nın kullandığı korner atışında Selçuk İnan'ın üzerinden yükselen Rrahmani kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getiren golü attı.

Cengiz Ünder sahnede

31'de Selçuk İnan'ın kullandığı korner atışında arka direkte çok iyi yükselen Cengiz Ünder kafa vuruşuyla takımımızı tekrar öne geçiren golü attı. Cengiz Ünder bu golüyle Milli Takım'da da yükselişini sürdürmeye devam etti. Her geçen gün kendini daha da geliştiren genç futbolcu gollerine devam ediyor.

Burak Yılmaz cezalı duruma düştü

38. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan açtığı paralel orta, kaleci Ujkani'de kaldı. Burak Yılmaz biraz daha ileride olabilseydi çok tehlikeli bir pozisyon olacaktı. 39'da Donis Avdijaj müsait bir pozisyonda kafasıyla vuramadı. Topa ancak omzuyla vurabilen futbolcunun şutu çok yavaş gitti ve Volkan Babacan zorlanamadan topun sahibi oldu. 42. dakikada Burak Yılmaz rakbine arkadan yaptığı sert hareket sonrası hakem Miroslav Zelinka tarafından sarı kartla cezalandırıldı ve tecrübeli futbolcu bu kartla Ukrayna mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Mücadelede başka gol olmayınca ilk yarı 2-1 Millilerimiz'in üstünlüğü ile sona erdi.

Zorunlu değişiklik

Mücadelenin 49. dakikasında Kosova kalecisi Samir Ujkani bir sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin yanına gelmesinin ardından hakeme oyuna devam edemeyeceğni söyleyen file bekçisi devam edemedi ve 51'de yerini yedek kaleci Nurkovic'e bıraktı. Aynı dakika içerisinde Kosova Milli Takımı'nda bir değişikliği daha oldu ve Zeneli'nin yerine Berisha oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada dakikalar 54'ü gösterdiğinde Çok kişiyle atağa katıldık ancak son pas isabetli olamadı! Gökhan, Cengiz ve Volkan Şen, seri paslarla Kosova kalesine geldi ama son anda araya defans girdi ve tehlikeyi önledi. 55'te Kosova çok tehlikeli geldi! Mehmet Topal savunmada çok yavaş kaldı ve Berisha'ya topu kaptırdı. Araya son anda giren Oğuzhan başarılı bir hamlede bulundu ve son anda vuruş izni vermedi.

Burak Yılmaz farkı 2'e çıkarttı

60. dakikada Oğuzhan Özyakup'un harika ara pasıyla buluşan Burak Yılmaz , topu alır almaz vurdu. Kalecinin de hatası sonucu top ağlarla buluştu ve Milli Takım, 3. gol ile rahat bir nefes aldı.

Golün ardından Kosova Millilerimiz'in yarı sahasında daha fazla gözüktü ancak savunmamız başarılı müdahaleler ile savurmayı başardı. 67'de Kosova'da Bernard Berisha, hakem Zelinka'ya itirazları yüzünden sarı kart gördü.

73. dakikada Millilerimiz'in yeni 10 numarası Yusuf Yazıcı, Oğuzhan Özaykup'un yerine oyuna girdi. Mücadelenin 76. dakikasında Burak Yılmaz, hava topu mücadelesinde yere çok kötü düştü ve yürekleri ağza getirdi. Golcü futbolcu tedavisinin ardından oyuna devam etti. 80'de genç futbolcu Emre Mor, ilk golü atan Volkan Şen'in yerine dahil oldu.

Ozan Tufan'dan rahatlatan gol

82. dakikada skorun da vermiş olduğu avantajı yakalayan Millilerimiz, ataklarını sıklaştırdı. Bu kez sahneye Ozan Tufan çıktı ve skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.

İtiraz ve aldatmaya yönelik hareket kırmızı kartı getirdi

Dakika 84'te Bernard Berisha ceza sahamız içerisinde hakemi aldatmaya yönelik harekette bulduğu gerekçesiyle ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Pozisyonun hemen ardından Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu.

Mücadelede başka gol pozisyonu olmayınca maç 4-1'lik skorla sona erdi.

Maçtan notlar

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım’ı, Makedonya ile oynanan özel maçın ilk 11’inde 7 değişiklik yaparak Kosova karşısına çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk’un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı’nda Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında karşı karşıya geldi.

Fatih Terim, A Milli Takım ilk 11’inde Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Volkan Şen ve Burak Yılmaz’ı görevlendirdi. Deneyimli teknik adam, Makedonya ile yapılan özel maçta sahaya sürdüğü ilk 11’den sadece kaleci Volkan Babacan, savunma oyuncuları Gökhan Gönül ve Çağlar Söyüncü ile orta sahada görev yapan Ozan Tufan’a şans verdi. Terim, Makedonya müsabakasına ilk 11’de başlattığı İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Emre Çolak, Olcay Şahan ve Enes Ünal’ı yedek soyundururken, Kaan Ayhan’ı ise maç kadrosuna almadı. Kadroda değişen son isim ise Makedonya maçı sonrasında uçakta yaşanan krizin ardından aday kadrodan çıkarılan ve milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan oldu. Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde Harun Tekin, Berke Özer, Semih Kaya, İsmail Köybaşı, Ahmet Çalık, Emre Çolak, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Enes Ünal, Yunus Mallı ve Emre Mor yer aldı.

Kaptan Mehmet Topal

Kosova maçında A Milli Takım’ın kaptanlık pazubandını Mehmet Topal taktı. Kaptan Arda Turan’ın gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasının ardından A Milli Takım’a veda etmesiyle sahaya kaptan olarak Mehmet Topal çıktı.

Üç oyuncu kadroya giremedi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aday kadroda yer alan üç futbolcuyu maç kadrosuna almadı.Terim, Makedonya ve Kosova maçları için 30 kişilik aday kadro açıklarken, Arda Turan, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Şener Özbayraklı’nın kadrodan çıkarılmasıyla sayı 26’ya düştü. Müsabaka kadrosuna 23 oyuncu bildirebilen Terim, Caner Erkin, Kaan Ayhan ve Emre Akbaba’yı bu listenin dışında bıraktı.

Arda’nın forması Yusuf Yazıcı’da

Fatih Terim, milli takımı bırakan Arda Turan’ın giydiği 10 numaralı formayı Yusuf Yazıcı’ya teslim etti. Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek ilk kez A Milli Takım’a çağrılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kosova müsabakasında 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.

TFF Başkanı Demirören tribünde

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de statta izledi. Loro Boriçi Stadı’nda yapılan maçı Demirören’in yanı sıra başkan vekilleri Ali Dürüst ve Nihat Özdemir de stattan takip etti. Ayrıca bazı Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileri de TFF’nin davetlisi olarak tribünde yerlerini aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri

Maç için Arnavutluk polisi, üst düzey güvenlik önlemleri aldı. Karşılaşmanın oynandığı Loro Boriçi Stadı’na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, akreditasyonu olmayan araçlar stada yaklaştırılmadı. Stat girişinde ise taraftarların yanı sıra basın mensupları ve VIP davetliler, ayrıntılı üst aramasından geçirildi.

Maça ilgi az

Arnavutluk’ta oynanan Kosova-Türkiye maçına iki takım taraftarlarının da ilgisi az oldu. Kosova’da UEFA kriterlerini karşılayan stat bulunmamasından dolayı İşkodra’daki 16 bin kişi kapasiteli Loro Boriçi Stadı’nda oynanan maçta, tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Müsabakayı çoğunluğu Kosovalı yaklaşık 5 bin taraftar izledi. Türk ve Kosovalı taraftarlar, yan yana oturdu. İki ülkenin milli marşları taraftarlardan alkış aldı.

Fanatik