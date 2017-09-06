Milli Takımımız altın değerinde 3 puanı kaptı!

A Milli Futbol Takımımız, Ukrayna mağlubiyeti sonrası, Hırvatistan'a karşı ''ya tamam, ya devam'' maçına çıktı. Eskişehir'de oynanan mücadeleyi Ay-Yıldızlılarımız, Cenk Tosun'un golüyle 1-0 kazanarak, Dünya Kupası'na gitme umutlarını son 2 maça taşıdı.

2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri I Grubu’nda A Milli Takımımız, grup lideri Hırvatistan'ı konuk etti. 1 puanın bile tüm umutları söndüreceği maçta, geceyi aydınlatan isim Tosun Paşa oldu. Cenk Tosun, 75. dakikada sihirli bir vuruşla fileleri havalanlandırdı, Eskişehir'de tribünleri dolduran seyircileri, ekran başındaki milyonları da sevinçten havalara uçurdu.

İzlanda'nın da Ukrayna'yı 2-0 mağlup etmesiyle, I Grubu'nda işler 2 son maç öncesi iyice karışmış oldu.

İLK 11'LER:

Türkiye: Volkan, Kaan, Çağlar, Mehmet Topal, Caner, Oğuzhan, Nuri, Hakan, Arda, Cenk, Burak

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Badelj, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kalinic

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmada ilk düdük çaldı...

Maçtaki ilk tehlikeyi Hırvatistan gerçekleştirdi. Brozovic'in pasında Kovacic, ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Volkan Babacan'la karşı karşıya kaldı. Real Madrid'li futbolcunun şutunu kaleci Volkan kornere gönderdi.

Topun canı istemedi!

9. dakikada Cenk Tosun, maçtaki ilk kartı gördü.

10. dakikada Hırvatistan bir kez daha gole çok yaklaştı. Kazanılan duran topta altı pas üzerinde karambol oluştu. Burak Yılmaz'ın önce kafasına, sonra eline çarpan top direkten döndü.

Bu kez Türkiye kaçırdı

11. dakikada bu kez Türkiye golle burun buruna geldi. Arda Turan'ın sol kanattan getirdiği topta Cenk Tosun altı pas üzerinden topu auta gönderdi.

21. dakikada Hakan Çalhanoğlu, sol kanattan ters tarafa müthiş bir top gönderdi. Topla buluşan Kaan Ayhan'ın ortasını savunma uzaklaştırdı.

22. dakikada Luka Modric tam 70 metre topu taşıdı. Pasında Brozovic, ceza sahasında topla buluştu. Ancak Inter'de forma giyen yıldız oyuncu son tercihi kötü yapınca, kontra atak sonuçsuz kaldı.

39. dakikada Hakan Çalhanoğlu gördüğü sarı kartla İzlanda maçında cezalı duruma düştü.

45. dakikada Hırvatistan'da Kalinic takımı adına sarı kart gördü.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.

Hırvatistan 2. yarıya baskılı başladı.

51. dakikada Hırvatistan tehlikeli geldi. Dejan Lovren'in ceza sahamız üzerinden vurduğu kafa, Volkan Babacan'ın kucağında kaldı.

Yapma Burak!

Türkiye son 5 dakikada oyunun kontrolünü eline aldı. 55. dakikada sol kanattan Caner'in ortasında Burak Yılmaz boş pozisyonda kafayı vurdu, ancak isabetli olmadı.

57. dakikada Hırvatistan çok etkili geldi. Luka Modric'in pasında Perisic, sol kanattan kaleyi yokladı. Ters köşeye vurduğu plase, az farkla auta gitti.

62. dakikada Kalinic'in yerine Mario Mandzukic oyuna girdi.

66. dakikada Ivan Perisic, Kaan Ayhan'la çıktığı kafa topu sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

70. dakikada Arda Turan, yerini Emre Mor'a bıraktı. Aynı dakikada Kovacic, Hırvatistan'da oyundan çıkarken, Kramaric oyuna dahil oldu.

GOOOOOLL! GOOOOOLLL!

75. dakikada istediğimiz, beklediğimiz gol geldi. Oğuzhan Özyakup'un şutunda kaleciden seken top Cenk Tosun'un önüne düştü. Yıldız oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 1-0'a getirdi.

82'de Burak Yılmaz'ın yerine Ozan Tufan oyuna girdi.

Maçın son dakikalarında Hırvatistan'ın baskısı sonuç getirmedi ve Milli Takım, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.