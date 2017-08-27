Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Son yıllarda genç oyunculara yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Fransız kulübü Monaco, 14 yaşındaki Hannibal Mejbri'yi transfer etti.
Milli Takım'da sürpriz

Milli Takım'da sürpriz

Atiker Konyaspor'un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Hollandalı futbolcuyu resmen açıkladı.
Soldado idmana çıkmadı

Soldado idmana çıkmadı

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.
Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer’in boğazını sıktığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Boston Celtics, Cleveland Cavaliers forması giyen Kyrie Irving’i; Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic ve 2018 draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.
Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Birkaç haftadır Serdar Taşçı’dan yanıt bekleyen Fırtına, 30 yaşındaki futbolcu için artık gün sayıyor.
Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

Neymar'ın, 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint Germain'e transferi, futbol dünyasında taşları yerinde oynattı.

Milli Takım'da sürpriz

Atiker Konyaspor'un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Milli Takımda sürpriz

Atiker Konyaspor’un kalecisi Serkan Kırıntılı, A Milli Futbol Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursaspor’un kalecisi Harun Tekin sakatlığından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.

Harun’un yerine Serkan, milli takımın aday kadrosuna davet edildi.

Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

İşte TFF'nin Fatih Terim kararı!

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Flaş itiraf! Emre Belözoğlu geri dönüyor


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Milli Takımda sürpriz

Milli Takım'da sürpriz

Atiker Konyaspor'un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

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Flaş itiraf! Emre Belözoğlu geri dönüyor

Flaş itiraf! Emre Belözoğlu geri dönüyor

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Milli Takımımız sıralamadaki yerini korudu

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TFF, Milli Takımın yeni hocasını resmen açıkladı!

TFF, Milli Takım'ın yeni hocasını resmen açıkladı!

TFF, Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü'nün Mircea Lucescu olduğunu açıkladı. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Lucescu ile cuma günü resmi sözleşme imzalanacak.
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FIFA sıralamayı açıkladı! Türkiye...

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