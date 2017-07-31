Milli Takımda rota Abdullah Avcıya döndü

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim görevini bıraktı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonucunda karşılıklı olarak anlaşma sağlandı ve Fatih Terim görevini bıraktı. Fatih Terim'in ardından bazı isimler de istifalarını sundu.