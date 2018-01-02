Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

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12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

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Vagner Love ile ilk temas kuruldu

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Ndiaye için akılalmaz teklif

Galatasaray’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti.
Sola son aday Davide Santon

Sola son aday Davide Santon

Fatih Terim’in basın toplantısında açıkladığı, “Sadece Asamoah için değil başka isimler için de bağlantılarım var” dediği futbolculardan birinin Inter’in yıldızı Davide Santon olduğu öğrenildi.
Gündem yeniden Gignac

Gündem yeniden Gignac

Cenk’in alternatifini arayan Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu için kolları sıvadı Fransız santrfordan sezon başı yüksek maaş talebi üzerine vazgeçilmişti.
2 dakika oynadı, 3 talibi var

2 dakika oynadı, 3 talibi var

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Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı

Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Van Persie, 2.5 yıllık sürede Milli Piyango büyük ikramiyesinden daha çok kazandı.

Milli Piyango Robin van Persieye çıktı

2.5 yılda Milli Piyango'dan çok kazandı.

Milli Piyango’nun yeni yıl ikramiyesi 61 milyon TL’ydi… Yani 13 milyon 407 bin 800 euro...

Fenerbahçe’den yılda 4.9 milyon Euro garanti para alan van Persie, 2.5 yılda 12 milyon 250 bin Euro’yu cebine attı.

Ayrıca Hollandalı oyuncu 91 maçta Fenerbahçe forması giydiği için 20 bin Euro’dan toplam 1 milyon 820 bin Euro daha kazandı.

Yani 2.5 yılda 40 atıp 8 de asist yaparak 14.07 milyon Euro’yu cebe indirdi. TL olarak 64 milyon 15 bin TL.

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