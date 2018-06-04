Milli 10 numara Galatasaraya

Çin kulüplerinin ciddi şekilde ilgilendiği Belhanda’nın satılması halinde Galatasaray’ın planı hazır. Sarı-Kırmızılılar, Wolfsburg forması giyen Yunus’u kiralama formülüyle getirmek istiyor.

Şampiyonluk kutlamalarının ardından seçim sürecinin de noktalanmasıyla birlikte Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. UEFA ile yapılacak anlaşma şartlarının kesinleşmesinden sonra görüşmeler iyice hızlanacak. Teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi ayarında bir kadro oluşturmak isterken, 4-5 bölgeye nokta takviye düşünüyor. Özellikle satılacak oyunculardan gelecek paraya göre yönetimin eli daha da güçlenecek. Ayrılma ihtimali en kuvvetli oyunculardan biri Belhanda. Çin kulüplerinin ciddi şekilde ilgilendiği ve menaceriyle temas kurduğu Faslı 10 numara, Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Guangzhou Evergrande ve Shanghai Shenhua’nın radarındaki Belhanda’nın satılması halinde Galatasaray’ın planı hazır. Fatih Terim, A Milli Takım’dan öğrencisi Yunus Mallı’yı kadroda görmek istiyor.

2021’e kadar sözleşmeli

Wolfsburg forması giyen ve geçtiğimiz sezon Bundesliga’da çıktığı 31 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu konusunda Galatasaray’ın formülü; kiralama. Cim Bom, 2021’e kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunan Yunus için satın alma opsiyonlu bir teklif sunacak. Yunus Mallı’nın menacerliğini yapan ağabeyi İlhan Mallı ile ilk temasın kurulduğu ve nabız yoklamasının yapıldığı öğrenildi.

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