Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

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Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

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İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

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Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye!

Simon Kjaer’i Sevilla’ya satan Fenerbahçe, Neustadter’e de Rusya’dan gelen teklifler üzerine Milan’ın Paraguaylı stoperi için atağa kalktı.

Milanın yıldızı Fenerbahçeye!

Fenerbahçe Yönetimi, Simon Kjaer’in Sevilla’ya transfer olmasıyla birlikte savunmaya takviye yapma kararı aldı. Öncelikle düşünülen isim Milan forması giyen Gustavo Gomez.

Paraguaylı futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen İtalyan ekibi uygun bir bedel karşılığında transfere sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler ise kiralama seçeceğini düşünüyor. Bu bölgede öncelikle Roman Neustadter’in oynaması düşünülüyordu. Futbolcu hem formu hem de savunmayla olan uyumunun yanısıra topu oyuna sokabilme özelliği ile de dikkat çekiyordu.

Ancak Rus futbolcuya teklifler söz konusu. Özellikle ülkesi Rusya’dan 3 milyon euroluk bir teklif gelse de sarı-lacivertliler bunu kabul etmedi ve 5 milyon eurodan aşağıya Neustadter’i satmayacağını belirtti.

Bu arada Kjaer’in sağlık kontrolünden geçmek için bugün İspanya’ya gideceği ardından yeni kulübü ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

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İşte Cengiz Ünder transferinin perde arkası


 

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Jose Sosanın menajeri resmen açıkladı!

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa'nın menajeri, Arjantinli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

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