Milandan Fenerbahçeye çılgın teklif!

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8.5 milyon Euro’ya almışlardı

Çinli sahipleri sayesinde transferde yeniden iddialı bir konuma gelen, Andre Silva, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez ve Matteo Musacchio’ya imza attırarak şimdiden 82 milyon Euro (328 milyon TL) harcayan İtalyan devinin, Fenerbahçe’nin kapısını takas teklifiyle çaldığı belirtildi. İtalyan basınında çıkan iddialara göre Kırmızı-Siyahlılar, Kjaer için 13 milyon Euro’nun (52 milyon TL) yanı sıra Gustavo Gomez’i vermeyi teklif etti. 24 yaşındaki Paraguaylı savunmacıyı geçtiğimiz sezon Beşiktaş da çok istemiş ancak Milan 8.5 milyon Euro’ya (34 milyon TL) kadrosuna katmıştı.

5 milyon Euro harcandı

Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle Fenerbahçe, transferde sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabilecek. Sarı-Lacivertliler Valbuena ve Dirar’la birlikte şimdiden 5 milyon Euro (20 milyon TL) harcadı, bonuslarla bu rakam 2 milyon Euro (8 milyon TL) daha artabilir. Bu nedenle yönetim, Kjaer’den mümkün olduğunca fazla gelir elde etmek istiyor. Ancak takas konusunda Aykut Kocaman’ın da fikri alınacak. Başarılı teknik adam, Danimarkalı’nın yerine Gomez’e onay verirse, Milan’dan bu oyuncunun yanı sıra 15 milyon Euro (60 milyon TL) talep edilmesi bekleniyor.

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