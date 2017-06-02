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Michy Batshuayi müjdesi! İş Chelsea'ye kaldı...

Belçikalı yıldız, yeni sezonda başka bir kulübe kiralık olarak gideceğini söyledi, “Hangi takımda oynayacağımı bilmiyorum. Buna Chelsea karar verecek. Kulübüm nereyi isterse oraya giderim” diye konuştu.

Michy Batshuayi müjdesi! İş Chelseaye kaldı...

Fenerbahçe’nin listesindeki isimlerin başında gelen Michy Batshuayi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı oyuncu, geleceğiyle ilgili olarak İngiliz basınına açıklamada bulundu. West Bromwich maçında attığı golle takımına lig şampiyonluğunu getiren 23 yaşındaki oyuncu, “Önümüzdeki sezon büyük ihtimalle başka bir takımda kiralık olarak oynayacağım. Ben bir futbolcuyum. Hangi takımın formasını giyeceğime Chelsea yönetimi ve menacerimiz Conte karar verecek. Kulübüm nereye gitmemi isterse oraya giderim” ifadelerini kullandı.

Fener’in avantajı büyük

Batshuayi için Sarı-Lacivertliler’in en büyük rakibi Bilic’in menacerliğini yaptığı West Ham. Batshuayi’nin, kararı tamamen kulübüne bırakması ise Fenerbahçe’nin avantajına olabilir. Chelsea ile olan ilişkiler Stoch ve Meireles transferi sayesinde gelişmişti. Ayrıca Maviler’in başı, daha önce Premier Lig’deki rakiplerine kiraladığı oyuncular nedeniyle fazlasıyla ağırmıştı. Bu da Sarı-Lacivertliler’in transferde bir adım öne geçmesini sağlıyor.

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