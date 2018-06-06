Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

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G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.
F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.

Michael Lang bombası

Beşiktaş sağ bek transferinde rotasını İsviçre’ye çevirdi.

Michael Lang bombası

Beşiktaş, Basel’den Michael Lang’i transfer etmek istiyor.

Siyah-beyazlılar, Basel ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İsviçre ekibiyle görüşmelere başladı.

Bir hafta önce serbest durumdaki Daniel Opare ile anlaşan, Lyon’dan Rafael Da Silva için girişimde bulunan siyah beyazlılar, Basel ile yapılan temasların sonucuna göre kararını verecek.

İsviçre ekibiyle bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlanması halinde, Beşiktaş’ın yeni sağ beki Lang olacak.

Daha önce St Gallen ve Grasshoppers’da oynayan 1.85 boyundaki Lang, son 3 sezondur Basel forması giyiyor.

İsviçreli oyuncu geçen sezon 44 maçta 10 gol attı, 1 asist yaptı.

Lang sağ bekin yanı sıra stoper ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.

27 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası’nda mücadele edecek İsviçre Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor.

UEFA'dan Beşiktaş'a şok ceza

UEFA'dan Beşiktaş'a şok ceza

Talisca İtalya'da! İşte ilk fotoğraf

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Açın sağ kanadı, sambacı geliyor

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Ntvspor

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Talisca İtalyada! İşte ilk fotoğraf

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