Mevlüt Erdinç transferinde mutlu son
Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç'i kiraladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Anlatyaspor, aradığı forveti buldu. Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den tecrübeli golcü oyuncu Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.
Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Başakşehir'den 31 yaşındaki golcü oyuncu Mevlüt'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Tecrübeli golcü 2017 yılında Hannover'den Medipol Başakşehir'e transfer edilmişti.
Sporx
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