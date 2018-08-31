Mevlüt Erdinç transferinde mutlu son

Eto'o'da sıcak gelişme! En geç yarın...

Samuel Eto'o, Konyaspor ile görüşmeler gerçekleştirmiş ancak imzaların atılmasına yakın bir zamanda çıkan bir pürüzden ötürü transferden vazgeçilmişti. Antalyaspor, Eto’o’yu Konyaspor’la anlaşmasına ramak kala takımda kalması için ikna etti.