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Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, tercihinin takımda kalmaktan yana olduğunu belirtti.

Mesut Özilden kafaları karıştıran transfer açıklaması

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki futbolcunun takımda kalma isteğini aktardığı bildirildi. Her zaman Arsenal'de kendisini iyi hissettiğini ve çok büyük bir kulüpte oynadığını ifade eden Mesut Özil ise, "Tercihim Arsenal'de kalmak." dedi.

Şu anda en önemli şeyin sezon öncesi hazırlık aşaması olduğunu ve form kazanmak için çalıştığını belirten orta saha oyuncusu, "Londra'ya dönünce devam edip etmeme konusunu oturup tartışacağız." ifadesini kullandı.

Sezon öncesi turu kapsamında Avustralya'da bulunan Arsenal'de, Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in sözleşmelerinin sezon sonunda bitmesi nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

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