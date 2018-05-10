Atiba ile yollar ayrılıyor

Atiba ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, mukavelesi sezon sonu bitecek olan Kanadalı oyuncu Atiba ile devam etmeyecek.
Şampiyon takıma gidiyor

Şampiyon takıma gidiyor

Makedonya’da sezonu şampiyon tamamlayan Skendija, Fenerbahçeli Eljif Elmas’ı kadrosuna katmaya karar verdi.
Mesut Özil bombası

Mesut Özil bombası

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Son dakika olarak geçtiler

Son dakika olarak geçtiler

Wayne Rooney MLS ekiplerinden DC United ile anlaşmaya vardı.
Şok! İntihar etti

Şok! İntihar etti

Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intihar etti. Pergly'in kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öne sürüldü.
"Teklif gelirse neden olmasın"

"Teklif gelirse neden olmasın"

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Jason Denayer, ligin son maçlarının kolay olmadığını belirtti. Denayer, gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna, "Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın" diye cevap verdi.
Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.

Mesut Özil bombası

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Mesut Özil bombası

Iniesta’nın yerine Mesut Özil

İspanya’da yayın yapan El Gol Digital adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre; Katalan devi Barcelona, Andres Iniesta'dan doğan boşluğu Mesut'la doldurmak istiyor.

Mesut Özil’in performansı

Arsenal’de bu sezon 35 maçta forma giyen Mesut Özil 5 gol atıp 12 asist yaptı. 33 maçta ilk 11’de oynayan yıldız oyuncu 2955 dakika sahada kaldı.

Ada ekibi Arsenal’de 5.sezonunu geçiren Mesut Özil, daha önce Real Madrid, Werder Bremen ve Schalke 04 formaları giydi. Almanya Milli Takımı’nda 88 maça çıkan Özil, 22 kez rakip ağları sarstı.

Wayne Rooney, DC United ile anlaştı

Wayne Rooney, DC United ile anlaştı

Milli yıldız Arsenal'e transfer oluyor

Milli yıldız Arsenal'e transfer oluyor

Manchester United yenildi, Manchester City şampiyon oldu

Manchester United yenildi, Manchester City şampiyon oldu


 

Ajansspor

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Wayne Rooney, DC United ile anlaştı

Wayne Rooney, DC United ile anlaştı

Wayne Rooney MLS ekiplerinden DC United ile anlaşmaya vardı.
Mesut Özil bombası

Mesut Özil bombası

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Milli yıldız Arsenale transfer oluyor

Milli yıldız Arsenal'e transfer oluyor

Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, Çağlar Söyüncü'nün yeni takımını açıkladı. Özkan Çağlar'ın Arsenal'le anlaşmak üzere olduğunu söyledi.
Manchester United yenildi, Manchester City şampiyon oldu

Manchester United yenildi, Manchester City şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig'in son sırasındaki West Bromwich, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Manchester City 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Terraneonun yeni adresi belli oldu

Terraneo'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin eski futbol direktörü Terraneo, İngiltere'de yeni görevine resmen başlıyor. West Bromwich, İtalyan futbol adamı ile her konuda anlaştı.
Çılgın Neymar planı ortaya çıktı

Çılgın Neymar planı ortaya çıktı

Manchester United'ın Neymar'ı kadrosuna katmak için iki yıldızı ve bir miktar parayı gözden çıkardığı belirtildi.
İmkansız görünüyor ama gelecek sezon...

"İmkansız görünüyor ama gelecek sezon..."

Everton forması giyen Cenk Tosun, yeni takımı ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.
Cenk Tosunu üzecek haber

Cenk Tosun'u üzecek haber

Everton yeni sezonda yola yeni bir teknik adamla devam edecek.
Sky Sports son dakika olarak geçti

Sky Sports 'son dakika' olarak geçti

Arsenal’de 1996 yılından beri süren Arsene Wenger döneminde sona gelindi. Sky Sports sıcak gelişmeyi son dakika haberi olarak duyurdu.
Zlatan ManUya veda etti! Yeni adresi...

Zlatan ManU'ya veda etti! Yeni adresi...

Manchester United ile sözleşmesini fesh eden İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımının bir hafta içinde açıklanacağı belirtildi.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Paraları saçtı, küme düştü!

Paraları saçtı, küme düştü!

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Sunderland’in, bu sezon en çok maaş ödeyen 22. kulüp olduğu ortaya çıktı....
Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen ancak İspanyol ekibine CAS’tan gelen transfer yasağı nedeniyle planları suya düşen...
Yaya Tourede son dakika!

Yaya Toure'de son dakika!

İngiliz devi Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı konuşulan Fildişi'li tecrübeli orta saha Yaya Toure,...
Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United, ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta ile 2 yıllık...
Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı....