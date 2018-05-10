Mesut Özil bombası

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Iniesta’nın yerine Mesut Özil

İspanya’da yayın yapan El Gol Digital adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre; Katalan devi Barcelona, Andres Iniesta'dan doğan boşluğu Mesut'la doldurmak istiyor.

Mesut Özil’in performansı

Arsenal’de bu sezon 35 maçta forma giyen Mesut Özil 5 gol atıp 12 asist yaptı. 33 maçta ilk 11’de oynayan yıldız oyuncu 2955 dakika sahada kaldı.

Ada ekibi Arsenal’de 5.sezonunu geçiren Mesut Özil, daha önce Real Madrid, Werder Bremen ve Schalke 04 formaları giydi. Almanya Milli Takımı’nda 88 maça çıkan Özil, 22 kez rakip ağları sarstı.

Ajansspor