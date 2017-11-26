Mesut komiserin Fenerbahçe isyanı
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı Sarı-Lacivertliler lehine 1-0'lık sonuçla sona erdi ancak galibiyete rağmen futboldan memnun olmayan birçok isim vardı.
Fenerbahçe taraftarı Antalyaspor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyete sevindi ancak genel bir memnuniyetten bahsetmek mümkün değil. Karşılaşma bitiminde özellikle oynanan futbola yönelik eleştiriler oldukça fazlaydı.
Taraftarların önemli bir bölümü sosyal medya aracılığıyla eleştirilerini sıralarken, o isimlerden biri de iyi bir Fenerbahçeli olarak bilinen tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh'tu.
Çoruh 1-0'lık galibiyet ve alınan 3 puana rağmen attığı tweetle, futbolu eleştirdi. Çoruh, maç biter bitmez, "Bitiş düdüğüyle bir ızdırabın daha sonuna geldik en güzel günler en güzel geceler bizlerin olsun geçmiş olsun" mesajını paylaştı.
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