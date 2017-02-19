Messiye tam 115 milyon euro!

Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.

Manchester City'li yöneticiler Lionel Messi'nin artık Barcelona'dan ayrılmayı düşündüğüne inanıyor. City, gelecek sezonun transfer listesinin ilk sırasına Arjantinli yıldızı koyarken, Barcelona'ya da 115 milyon euroluk bir bonservis ödemeye hazırlanıyor.

Babası Barça'yı istemiyor

İngiliz Mirror'da yer alan habere göre; Messi'nin kararlarında büyük etkisi bulunan babası Jorge, artık oğlunun Barcelona'da kalmk istemediğini ve yeni bir heyecan istediğini düşünüyor.

Messi, Pep'le buluşmak istiyor

Arjantinli yıldızın yeniden Pep Guardiola'yla çalışmak istediği ancak Pep'in Barcelona'ya dönmek yerine Messi'yi Manchester'a getirme planının olduğu yazıldı.

City'nin Barcelona'ya sözleşmesinde 18 aylık süresi kalan Mesi için 115 milyon euro önereceği, Arjantinli yıldıza da haftalık 585 bin euroluk sözleşme teklif edeceği belirtildi.

PSG yenilgisi...

Hatırlanacağı üzere Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur mücadelesinde Barcelona hafta içi Paris Saint Germain deplasmanına konuk olmuş ve 4-0'lık mağlubiyet İspanyol ve Katalan medyasında infiale yol açmıştı. Gazeteler bu mağlubiyet ve olası bir elenmenin ardından başta Luis Enrique'nin koltuğu ve Lionel Messi'nin geleceğini ciddi şekilde sorgulamıştı.

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