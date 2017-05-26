Fenerbahçe'ye yılın müjdesi!

Fenerbahçe'ye yılın müjdesi!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Yiğidolar, Antepli Ghilas’la söz kestikten sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe’de gözden düşen Emenike’ye teklif götürmeye hazırlanıyor.
Kjaer'in menajerinden Inter itirafı!

Kjaer'in menajerinden Inter itirafı!

Simon Kjaer’in menaceri Mikkel Beck, İtalyan basınına İnter iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Messi'nin yeni hocası belli oldu!

Messi'nin yeni hocası belli oldu!

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), İspanya temsilcisi Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi milli takımın başına getirme konusunda İspanya temsilcisi ile prensipte anlaştı.
F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımıyla imzaladı!

F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımıyla imzaladı!

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Babası istedi, ön protokol imzalandı!

Babası istedi, ön protokol imzalandı!

Babası istedi, Serdar Taşçı Trabzonspor ile ön protokol imzaladı. Trabzonspor, Serdar Taşçı'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
LeBron James NBA tarihine geçti!

LeBron James NBA tarihine geçti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde zirveye yükseldi.
Valentino Rossi kaza yaparak hastaneye kaldırıldı!

Valentino Rossi kaza yaparak hastaneye kaldırıldı!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın efsane İtalyan pilotu Valentino Rossi, antrenman sırasında kaza yaparak hastaneye kaldırıldı.
AYRILIK! Yeni takımı bile belli

AYRILIK! Yeni takımı bile belli

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen pasör Ezgi Dilik'i transfer etti.

Messi'nin yeni hocası belli oldu!

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), İspanya temsilcisi Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi milli takımın başına getirme konusunda İspanya temsilcisi ile prensipte anlaştı.

Messinin yeni hocası belli oldu!

AFA ve Sevilla tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Sampaoli'nin İspanya temsilcisinde bir sezon daha devam eden sözleşmesinin feshi konusunda tarafların prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, eksik bazı evrakların 1 Haziran Perşembe tarihine kadar taraflarca imzalanmasının ardından Sampaoli'nin Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırmaya başlayacağı bildirildi.

İspanya ve Arjantin basınında yer alan haberlerde,  AFA'nın, 57 yaşındaki Arjantinli teknik adamın kontratında yer alan 1,5 milyon avro sözleşme fesih bedelini ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

Sampaoli, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, AFA'nın milli takımın başına geçmesi için kulübü Sevilla ile görüşeceğini belirterek, "Ülkemin milli takımını çalıştırmam konusunda bir talep var. Gençliğimden bu yana milli takımı çalıştırmanın hayalini kuruyorum." ifadelerini kullanmıştı.

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde zorlanan Arjantin, çıktığı 14 maçta  22 puan toplayarak beşinci sırada bulunuyor. Elemelerde Uruguay, Venezuela, Peru ve Ekvador ile oynayacak Arjantin, alacağı sonuçlara göre Dünya Kupası'nda yer alacak.

Şili Milli Takımı ile 2015'te Copa America'yı kazanan Sampaoli, bu sezon Sevilla ile ligi 4. sırada bitirirken, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruplardan çıkarak son 16 turunda Leicester City'ye elenmişti.

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Cimbom'un gözdesini Bilic kaptı!

Cimbom'un gözdesini Bilic kaptı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United, ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.
Messinin yeni hocası belli oldu!

Messi'nin yeni hocası belli oldu!

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), İspanya temsilcisi Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi milli takımın başına getirme konusunda İspanya temsilcisi ile prensipte anlaştı.
Cimbomun gözdesini Bilic kaptı!

Cimbom'un gözdesini Bilic kaptı!

İngiliz basını, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Pablo Zabaleta ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
16 yaşındaki Yeni Neymara 50 milyon euro!

16 yaşındaki 'Yeni Neymar'a 50 milyon euro!

Real Madrid, son günlerin en çok konuşulan transferini sonuçlandırdı.
Mandzukic imzayı atıyor!

Mandzukic imzayı atıyor!

Bu sezon Juventus'la iyi bir performans sergileyen ve adeta 'Gönderilecek' söylentilerini kendisi yok eden Mario Mandzukic, kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.
Messiden sonra Ronaldo da yargılanacak!

Messi'den sonra Ronaldo da yargılanacak!

İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.
Totti, Roma formasını son kez giyeceğini açıkladı

Totti, Roma formasını son kez giyeceğini açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın kaptanı Francesco Totti, 28 Mayıs Pazar günü Genoa ile oynayacakları maçta takımının formasını son kez giyeceğini duyurdu.
Futboldan 37 yıl men edildi!

Futboldan 37 yıl men edildi!

İsviçre Amatör 3. Ligi’nde oynanan bir maçta yaşanan olay büyük yankı uyandırdı. Maçta kırmızı kart gören futbolcu, sahayı terk ettikten sonra oyuncak silahla sahaya geri döndü. 19 yaşındaki oyuncunun lisansı iptal edildi ve futboldan 37 yıl men edildi.
Lionel Messiye 21 ay hapis cezası!

Lionel Messi'ye 21 ay hapis cezası!

Vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin davasında karar verildi.
İranlı Messi tutuklandı!

İranlı Messi tutuklandı!

Lionel Messi'ye olan benzerliğiyle dikkat çeken İranlı Rıza Parastesh kaosa neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı....
Real Madrid ilk transferini yaptı

Real Madrid ilk transferini yaptı

Atletico Madrid'in, Alaves'e kiraladığı Fransız savunma oyuncusu Theo Hernandez'in transferi konusunda Real Madrid'le anlaştığı ve sağlık kontrolünden...
Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya transferi konusunda Katalan ekibiyle her konuda anlaştığı, geriye ise 90 milyon...
Di Maria ve Thiago Mottaya 2şer maç men cezası!

Di Maria ve Thiago Motta'ya 2'şer maç men cezası!

Paris Saint-Germain’in Nice’e 3-1 kaybettiği geçen hafta oynanan lig maçında kırmızı kart gören Di Maria ve Motta,...
Aubameyanga tam 70 milyon euro!

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Alman Sportbild Dergisi Paris Saint Germain'in Aubameyang'ı transfer edebilmek için Borussia Dortmund'a 70 milyon Euro önereceğini, Alman...
Galatasarayla ismi geçen Mangaladan açıklama geldi!

Galatasaray'la ismi geçen Mangala'dan açıklama geldi!

Galatasaray ile ismi anılan Eliaquim Mangala, gelecek sezon İspanya’da kalmasının zor olduğunu açıkladı....