Messinin yeni hocası belli oldu!

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), İspanya temsilcisi Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi milli takımın başına getirme konusunda İspanya temsilcisi ile prensipte anlaştı.

AFA ve Sevilla tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Sampaoli'nin İspanya temsilcisinde bir sezon daha devam eden sözleşmesinin feshi konusunda tarafların prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, eksik bazı evrakların 1 Haziran Perşembe tarihine kadar taraflarca imzalanmasının ardından Sampaoli'nin Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırmaya başlayacağı bildirildi.

İspanya ve Arjantin basınında yer alan haberlerde, AFA'nın, 57 yaşındaki Arjantinli teknik adamın kontratında yer alan 1,5 milyon avro sözleşme fesih bedelini ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

Sampaoli, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, AFA'nın milli takımın başına geçmesi için kulübü Sevilla ile görüşeceğini belirterek, "Ülkemin milli takımını çalıştırmam konusunda bir talep var. Gençliğimden bu yana milli takımı çalıştırmanın hayalini kuruyorum." ifadelerini kullanmıştı.

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde zorlanan Arjantin, çıktığı 14 maçta 22 puan toplayarak beşinci sırada bulunuyor. Elemelerde Uruguay, Venezuela, Peru ve Ekvador ile oynayacak Arjantin, alacağı sonuçlara göre Dünya Kupası'nda yer alacak.

Şili Milli Takımı ile 2015'te Copa America'yı kazanan Sampaoli, bu sezon Sevilla ile ligi 4. sırada bitirirken, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruplardan çıkarak son 16 turunda Leicester City'ye elenmişti.