Messi imzayı atıyor

Neymar’ı PSG’ye kaptıran Barcelona, takımın efsanesi haline gelen Lionel Messi’nin sözleşmesini sonunda uzatıyor. Katalan devi, Arjantinli yıldıza imzayı attırarak hakkında çıkan ayrılık dedikodularına da son vermek istiyor.

Bu yılkı transfer sezonunun en hareketli ekiplerinden olan ve Neymarı’ı kaybetse de kadrosuna Ousmane Dembele ve Paulinho gibi önemli isimleri katan Barcelona, şimdi de takımın süperstarı Lionel Messi’nin sözleşmesini uzatıyor. Barcelona Başkanı Joseph Maria Bartomeu Messi’nin sözleşmesi üzerine İspanyol basınından Sport gazetesine konuştu.

Bartomeu, “Messi ile her konuda anlaştık. Üç sözleşmemiz var. Bir tanesi Messi Vakfı’yla. Vakıf başkanı olan kardeşiyle imzaları attık. İmaj haklar sözleşmesiniyse babasıyla imzaladık. Üçüncü sözleşme olan iş sözleşmesini de Messi’nin yetkilerini elinde bulunduran babasıyla imzaladık” açıklamasını yaparak dedikodulara açıklık getirmiş oldu.

City iddiası suya düştü

Avrupa spor basını, Arjaninli yıldızın 2018 yılının Haziran ayında bitecek sözleşmesinin uzatmamasını Manchester City’ye transfer olacağı yönünde yorumlamıştı. Bartomeu ayrıca PSG’ye giden Neymar hakkında da konuştu. İspanyol spor adamı, “Yetenekli oyuncuları tabi ki kulübümüzde ghörmek isteriz. Ama karamsar da olamayız. Artık ilerideki süper üçlümüz yok. Bu orta saha da oynadığımız dominant oyuna geri dönmemizi sağlayabilir. Yeni bir başlangıca ihtiyacımız var” dedi.